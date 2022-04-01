ЦБ разрешил физлицам переводить за рубеж до $10 тысяч в месяц

Так, гражданин теперь имеет право за один календарный месяц перевести со своего счета в российском банке на свой счет за границей или другому физлицу до десяти тысяч долларов либо эквивалентную сумму в другой валюте, сообщается на сайте ЦБ.

При пользовании услугами компаний по переводу денег без открытия счета лимит составляет пять тысяч долларов.

Нормы распространяются на резидентов и нерезидентов из стран, не поддерживающих санкции, а также нерезидентов из всех других государств, работающих в России по трудовым или гражданско-правовым договорам.

Новые лимиты будут действовать полгода. Суммы рассчитываются по официальному курсу ЦБ на дату перевода.

В то же время регулятор остановил на шесть месяцев переводы за рубеж с банковских и брокерских счетов нерезидентов-физлиц из стран, поддерживающих санкции, и не работающих в России, а также юрлиц из этих государств.

В начале марта Банк России ограничил пятью тысячами долларов в месяц размер денежного перевода за рубеж от физлица.