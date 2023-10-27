Привыкание и пагубное влияние: врач рассказала, чем опасны вейпы

Влияние на организм

Электронные сигареты появились не так давно. Их разработчики убеждают потребителей, что это менее вредоносная альтернатива традиционным табачным продуктам. О губительности подобных гаджетов ведутся споры, имеются разные мнения на этот счет.

По словам врача-терапевта клиники «Инвитро» Татьяны Неумолотовой, за время существования электронных сигарет было проведено множество исследований в разных странах, и международные эксперты сходятся во мнении, что вся никотинсодержащая продукция способна вызвать одни и те же заболевания: дыхательной системы, патологии сердца и сосудов, нарушение репродуктивной функции у мужчин и женщин.

— Курильщики вейпов и электронных сигарет за одну сессию могут поглощать гораздо больше дыма, чем потребители обычных сигарет. Бросить с их помощью сигареты возможно и получится, но высока вероятность, что человек сформирует еще более вредную привычку, — подчеркнула врач-терапевт.

Эксперт напомнила, что составы жидкостей для электронных сигарет и вейпов сегодня не регламентированы законодательством, а значит, остаются на усмотрение производителя. Поэтому оценить в полной мере влияние химических веществ в их составе на организм человека не представляется возможным.

— Ароматизаторы способны вызвать аллергию, а в некоторых случаях стать причиной бронхиальной астмы или других проблем с органами дыхания. Кроме того, воздействие аэрозоля электронных сигарет может повышать восприимчивость организма к возбудителям гриппа, COVID-19 и других респираторных инфекций, — говорит Татьяна Неумолотова.

По ее словам, на печень и почки пагубное влияние оказывает пропиленгликоль, при расщеплении глицерина могут повреждаться органы дыхания, центральная нервная система. Нарушать работу щитовидной железы могут эфиры, отвечающие за то, чтобы устройство не нагревалось.

— Наиболее опасны для организма аэрозоли, содержащие тяжелые металлы, в том числе никель и свинец — они постепенно оказывают повреждающее действие на нервную, эндокринную, пищеварительную, сердечно-сосудистую системы. Поэтому особенно опасно употребление вейпов в подростковом возрасте, когда органы еще формируются, — констатировала Татьяна Неумолотова.

Пассивный вейпинг

При использовании испарителей человек вдыхает не дым, а пар, который образуется при нагревании специальной жидкости внутри девайса. По словам, врача-терапевта, для людей, которые крайне чувствительные к любым изменениям в составе воздуха, нахождение в задымленном помещении может вызвать раздражение глаз, першение в горле, головную боль или головокружение, тошноту.

— Можно заметить клубы пара от вейпа на улицах: они задерживаются в атмосфере дольше, чем обычный дым от сигарет — это эффект тяжелых металлов. Поэтому невозможно исключить воздействие частиц выдыхаемого аэрозоля на людей, находящихся рядом, особенно аллергиков, — говорит Татьяна Неумолотова.

Привыкание

Электронные сигареты и вейпы вырабатывают ту же психологическую зависимость от самого процесса курения, что и обычные сигареты, поэтому никак не помогают бросить курить, а лишь укрепляют пагубную для здоровья привычку.

— Из-за иллюзии безвредности они стали привлекательными даже для людей, не курящих сигареты, в том числе подростков. Если в обычных сигаретах содержатся никотин и смолы, то в жидкостях для электронных аналогов — глицерин, пропиленгликоль, ароматизаторы, частицы тяжелых металлов, в некоторых есть и никотин. Все они при длительном воздействии оказывают негативное влияние на многие органы и системы организма, — констатирует Татьяна Неумолотова.

Она подчеркнула, что у курящих обычные сигареты и у тех, кто курит вейп, формируется одинаковая никотиновая зависимость.

— Она имеет свой код в международной классификации болезней (МКБ) — F17 «Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением табака». И нет разницы, как именно никотин поступает в организм, — добавила врач.

По ее словам, есть три фактора привыкания. Первый — никотин, который вызывает привыкание и повышает вероятность развития зависимости и от других веществ, например алкоголя. Второй фактор — психологическая зависимость от процесса курения, третий — ароматизаторы, которые за счет своего приятного аромата вызывают положительные эмоции у курильщика, и он перестает контролировать частоту курения, чем усугубляет свою зависимость.