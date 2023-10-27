Странный самолет со «спутниковой тарелкой» был замечен в небе над Новосибирском

Новосибирцы заметили странный самолет с «спутниковой тарелкой». Об этом сообщает НГС.

По предположению читателей издания, которые успели сделать фото, это самолет ДРЛО А-100 «Премьер».

— Очень редкий самолет, — отметили читатель.

Однако в чате споттеров предположили, что возможно это А-50.

—У них с А-100 одинаковый специфический излом сверху, — отметили в чате.

А-100 «Премьер» — российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) на базе Ил-76МД-90А с двигателем ПС-90А-76. Самолёт может обнаруживать и сопровождать до 300 воздушных, морских и наземных целей, а также управлять беспилотниками.

А-50 — советский и российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Может применяться для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей, оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов Вооружённых Сил о воздушной и надводной обстановке, применяется для управления самолётами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели, а также служит воздушным командным пунктом.

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