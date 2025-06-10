Признание на высшем уровне: жители Новосибирской области получили государственные награды

В преддверии Дня России губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель регионального Законодательного Собрания Андрей Шимкив приняли участие в торжественной церемонии вручения государственных наград, знаков отличия от Президента РФ и наград Новосибирской области.

Андрей Травников подчеркнул, что в дни важных государственных праздников, таких как День Победы и День России, граждане испытывают чувство гордости за свою страну. Губернатор отметил, что события последних лет показали, что настоящие союзники России – это ее граждане, которые своим трудом способствуют успешному преодолению санкций. Он поблагодарил собравшихся за их вклад в развитие региона и укрепление страны, поздравив с наступающим Днём России.

Андрей Шимкив, от имени депутатов Законодательного Собрания, поздравил награжденных с заслуженными знаками отличия – как федеральными, так и региональными. Он отметил, что в зале собрались представители разных поколений и профессий, включая военнослужащих и работников оборонной промышленности. Шимкив подчеркнул коллективный характер этих наград, отметив роль команд и близких людей в достижениях каждого награжденного, и пожелал всем счастья, успехов и побед в преддверии Дня России.

Первым награду получил гвардии младший сержант Армен Маргарян, командир отделения разведывательной группы, удостоенный ордена Мужества за проявленные мужество и отвагу при исполнении воинского долга.

Медалью ордена «Родительская Слава» были награждены Андрей и Татьяна Зуевы, родители пятерых детей из Октябрьского района Новосибирска.

В общей сложности около тридцати жителей региона получили государственные награды, поощрения Президента Российской Федерации, включая орден Мужества, орден Почета, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль ордена «Родительская слава», почетные звания в различных областях, Почетные грамоты, Благодарности Президента РФ и медали «Участнику специальной военной операции». Кроме того, были вручены знаки отличия «За заслуги перед Новосибирской областью», «За укрепление дружбы и согласия» и Государственные премии Новосибирской области.