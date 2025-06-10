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С 1 сентября в школах России ограничат объем домашних заданий

  • 10/06/2025, 16:45
Автор: Артем Рязанов
С 1 сентября в школах России ограничат объем домашних заданий
Новые нормы установлены законодательно

В России с 1 сентября 2025 года вступят в силу новые нормы по объему домашних заданий для школьников. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на заседании комитетов Госдумы, посвященном охране здоровья школьников и развитию физической культуры и спорта.

Министр просвещения сообщил, что новые правила, регулирующие нагрузку учеников, уже утверждены на законодательном уровне. Приказ № 704 вступает в силу в этом году. Он определяет календарно-урочное расписание, учитывая время на изучение каждого предмета, количество контрольных и домашних заданий.

— Приказ согласован с Роспотребнадзором, учитывает все требования, чтобы исключить чрезмерную нагрузку на учеников. Очень важно, чтобы регионы им руководствовались в организации учебного процесса, — отметил Сергей Кравцов.

Как рассказала Infopro54 Ирина Петрова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и методики начального образования института детства ФГБОУ ВО «НГПУ», сокращение проверочных и контрольных никак не скажется на качестве образования и школьной программе.

— Точечный контроль по каждой теме проводится регулярно. А если говорить про сокращение домашних заданий, то в начальной школе учитель видит общее количество учебной нагрузки и регулирует объём домашнего задания. Поэтому здесь всё зависит от учителя, и проблем с объемом домашнего задания, как правило, нет. Проблемы с домашней работой у школьников начинаются в среднем звене, где объём никак не согласуется учителями-предметниками, дети зачастую очень перегружены. Поэтому если объём будет несколько сокращён, то школьникам будет значительно легче, — отмечает специалист.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске школьники пожаловались на сложность ЕГЭ по математике. Многие уже готовятся к пересдаче.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

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Рубрики : Общество Образование

Регионы: Новосибирская область

Теги : школа ученики


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