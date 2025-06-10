Рекламодателям

В новосибирской FoodTech-компании ввели конкурсное производство

  • 10/06/2025, 17:00
Автор: Юлия Данилова
В новосибирской FoodTech-компании ввели конкурсное производство
Ранее ее основатель планировал покорять зарубежные рынки

Арбитражный суд Новосибирской области принял иск о самобанкротстве компании ООО «Вертикальные фермы». Процедура будут проходить по упрощенной форме. 9 июня в отношении компании открыто конкурсное производство.

Напомним, заявление о банкротстве компания подала в январе 2025 года. Она создана в 2020 году, с 2022 единственным собственником является Александр Лысковский. Ранее 100% принадлежало «Айфарм Корпорэйшн» (США). По данным сервиса Контур Фокус, выручка компании за 2024 год составил 94,9 млн (+156%), чистый убыток — 132 млн (В 2023 году — 500 тысяч рублей). Судя по данным сервиса Контур Фокус, выручка компании резко упала в 2022 году — с 313 до 37 млн рублей.

В ноябре 2024 года Лысковский запустил процесс ликвидации еще одной своей компании – ООО «Городские теплицы». В апреле 2025 года ликвидируемая компания была признана банкротом по иску Владимира Алексеенко из-за долга в 35 млн рублей. В материалах суда указывалось, что стоимость активов должника всего 6,7 млн рублей. В отношении компании введено конкурсное производство. В мае ООО «Центр искусственного интеллекта МТС» («МТС ИИ», структура МТС) потребовал от Лысковского вернуть заем на 50 млн рублей.

Напомним, в Новосибирске предприниматель Александр Лысковский известен как один из основателей амбициозного FoodTech-проекта iFarm. Компания создавала автоматизированные вертикальные фермы для круглогодичного выращивания овощей и фруктов в городской среде. В 2018 году проект стал одним из победителей инкубатора Академгородка А:Старт, в этом же году — победителем в номинации «Перспективный бизнес» на Сибирской венчурной ярмарке. Компания также вела переговоры о создании тепличных комплексов в производственных зданиях Новосибирска и на крышах торговых центров. В 2019 году анонсировала выход в Москву и за рубеж: в Хельсинки, Ригу, Саудовскую Аравию.   В 2022 году предприниматель сообщил о сборе первого урожая клубники.

По данным Контур Фокус, Лысковский является собственником трех компаний, которые занимаются выращиванием овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур. Все расположены в Новосибирской области, а также холдинговой компании «Сеть Ферм». 2024 год все компании закончили с чистым убытком.

Ранее редакция сообщала о том, что завершается конкурсное производство бывшей новосибирской «дочки» РОСНАНО. Компания разработала и производила нано-принтеры и чернила к ним. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

301

Рубрики : Инновации Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : инновации банкротство


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Руководитель ГК «Арктика Сити» Александр Волков

Александр Волков: На рынок утилизации мусора в Новосибирске может выйти новый игрок

За шесть лет реформы в регионе ничего не поменялось — стало только хуже
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В Сибири резко вырос спрос на сапожников и швей
10/06/25 19:00
Бизнес Общество Промышленность
В Mitsubishi прокомментировали перспективы запуска производства машин в России
10/06/25 18:00
Бизнес
В новосибирской FoodTech-компании ввели конкурсное производство
10/06/25 17:00
Бизнес Инновации
Признание на высшем уровне: жители Новосибирской области получили государственные награды
10/06/25 16:55
Власть
С 1 сентября в школах России ограничат объем домашних заданий
10/06/25 16:45
Образование Общество
Бывший мэр Новосибирска Локоть возмутился сносом памятника в Киргизии
10/06/25 16:00
История Общество Политика
Китайские автопроизводители пока отложили захват Новосибирска
10/06/25 15:30
Дело экс-главы Центра водных видов спорта рассматривает новосибирский суд
10/06/25 15:00
Общество Право&Порядок
Безопасность детей: в Новосибирске обновляют тротуары и устанавливают освещение у школ
10/06/25 14:15
Власть
Выдача автокредитов в России в мае упала вдвое
10/06/25 14:00
Голосование за проекты для благоустройства в НСО выходит на финишную прямую
10/06/25 13:15
Власть
Автовокзал планируют построить на улице Хилокской в Новосибирске
10/06/25 13:00
Общество
Внедряем ИИ в бизнес: MIROTEL MANAGEMENT представляет курс для владельцев и руководителей
10/06/25 12:49
Бизнес Технологии
Свидетели игнорируют дело Новосибирского картонно-бумажного комбината
10/06/25 12:30
Бизнес Право&Порядок Экология
Бесплатные развлечения в Новосибирске: куда пойти на праздничной неделе
10/06/25 12:15
Город Общество Стиль жизни
В зону оползня на Ипподромской в Новосибирске попадают дорога и два дома
10/06/25 12:00
Власть Город
Яндекс.Карты и 2ГИС убрали с карт некоторые объекты Новосибирска
10/06/25 11:00
Общество
В России предложили отключать интернет бездетным семьям на ночь
10/06/25 10:00
Власть Общество
В Сибири 13 городов попали в список с высоким загрязнением воздуха
10/06/25 9:00
Промышленность Экобезопасность Экология
Программа реновации новосибирских ТЭЦ оценена в более чем 17 млрд рублей
9/06/25 19:00
Бизнес Энергетика&ЖКХ
Популярное
Бесплатные развлечения в Новосибирске: куда пойти на праздничной неделе
10/06/25 12:15
Город Общество Стиль жизни
Подросток стал первой жертвой купального сезона в Новосибирске
5/06/25 10:45
В Новосибирске мусоровоз сбил женщину
4/06/25 12:15
Курбан-байрам в Новосибирске начнётся 5 июня
3/06/25 17:30
Дождь с грозой и градом накрыли Новосибирск
3/06/25 15:45
Новосибирский психолог рассказала правду о мате в песнях Шнурова
30/05/25 15:30
Новости компаний
Банк Уралсиб улучшил условия по вкладам «Доход» и «Почетный пенсионер»
10/06/25 10:08
Состоялось годовое заседание Общего собрания акционеров АО «РЭС»
10/06/25 9:54
Банк Уралсиб разработал функционал для создания MLOps-платформы
9/06/25 9:10
«Сибирь.ПРО»: новые вызовы и задачи стройиндустрии Сибири обсудили в номинации «Свой дом»
6/06/25 12:43
Конкурс журналистов «Сибирь.ПРО»: тема производственного потенциала регионов прозвучит в новой номинации
5/06/25 12:15
Уралсиб запустил новые сервисы для участников ВЭД
5/06/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Июнь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
Понятно
Политика конфиденциальности