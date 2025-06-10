В новосибирской FoodTech-компании ввели конкурсное производство

Арбитражный суд Новосибирской области принял иск о самобанкротстве компании ООО «Вертикальные фермы». Процедура будут проходить по упрощенной форме. 9 июня в отношении компании открыто конкурсное производство.

Напомним, заявление о банкротстве компания подала в январе 2025 года. Она создана в 2020 году, с 2022 единственным собственником является Александр Лысковский. Ранее 100% принадлежало «Айфарм Корпорэйшн» (США). По данным сервиса Контур Фокус, выручка компании за 2024 год составил 94,9 млн (+156%), чистый убыток — 132 млн (В 2023 году — 500 тысяч рублей). Судя по данным сервиса Контур Фокус, выручка компании резко упала в 2022 году — с 313 до 37 млн рублей.

В ноябре 2024 года Лысковский запустил процесс ликвидации еще одной своей компании – ООО «Городские теплицы». В апреле 2025 года ликвидируемая компания была признана банкротом по иску Владимира Алексеенко из-за долга в 35 млн рублей. В материалах суда указывалось, что стоимость активов должника всего 6,7 млн рублей. В отношении компании введено конкурсное производство. В мае ООО «Центр искусственного интеллекта МТС» («МТС ИИ», структура МТС) потребовал от Лысковского вернуть заем на 50 млн рублей.

Напомним, в Новосибирске предприниматель Александр Лысковский известен как один из основателей амбициозного FoodTech-проекта iFarm. Компания создавала автоматизированные вертикальные фермы для круглогодичного выращивания овощей и фруктов в городской среде. В 2018 году проект стал одним из победителей инкубатора Академгородка А:Старт, в этом же году — победителем в номинации «Перспективный бизнес» на Сибирской венчурной ярмарке. Компания также вела переговоры о создании тепличных комплексов в производственных зданиях Новосибирска и на крышах торговых центров. В 2019 году анонсировала выход в Москву и за рубеж: в Хельсинки, Ригу, Саудовскую Аравию. В 2022 году предприниматель сообщил о сборе первого урожая клубники.

По данным Контур Фокус, Лысковский является собственником трех компаний, которые занимаются выращиванием овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур. Все расположены в Новосибирской области, а также холдинговой компании «Сеть Ферм». 2024 год все компании закончили с чистым убытком.

Ранее редакция сообщала о том, что завершается конкурсное производство бывшей новосибирской «дочки» РОСНАНО. Компания разработала и производила нано-принтеры и чернила к ним.