Согласно федеральному закону, признать банкротство вне суда станет проще при условии, что сумма долга составляет не менее 25 тыс. руб. и не более одного миллиона рублей.

Ранее минимальная сумма была на уровне 50 тыс. руб, максимальная — 500 тыс. руб. В результате получается, что инструмент внесудебного банкротства станет доступнее.

Кроме того, закон позволяет пенсионерам и гражданам, у которых единственный доход поступает в виде соцвыплат, инициировать внесудебную процедуру личного банкротства через год после начала принудительного взыскания долга с них, в то время как для других граждан этот срок составит семь лет.

Ранее редакция сообщала, что право на забвение для граждан-банкротов опасно для кредиторов и работодателей.