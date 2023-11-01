Замерзающий стационар в больнице под Новосибирском проверит прокуратура

Прокуратура организовала проверку по факту о низкой температуре в стационаре Тогучинской центральной районной больницы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Пациенты заявляли, что температура воздуха в палате отделения терапии на втором этаже не поднимается выше 12 градусов тепла. По словам людей, руководство никак не реагирует на жалобы.

― Прокуратура проверит соответствие температуры воздуха в медучреждении установленным нормам. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования, ― говорится в сообщении.

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