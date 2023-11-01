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Замерзающий стационар в больнице под Новосибирском проверит прокуратура

  • 01/11/2023, 17:23
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Замерзающий стационар в больнице под Новосибирском проверит прокуратура
Пациенты Тогучинской районной больницы жалуются на температуру, которая не превышает 12 градусов тепла.

Прокуратура организовала проверку по факту о низкой температуре в стационаре Тогучинской центральной районной больницы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Пациенты заявляли, что температура воздуха в палате отделения терапии на втором этаже не поднимается выше 12 градусов тепла. По словам людей, руководство никак не реагирует на жалобы.

― Прокуратура проверит соответствие температуры воздуха в медучреждении установленным нормам. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования, ― говорится в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что пьяная бабушка устроила дебош в детской городской больнице Новосибирска.

Фото: Freepik — mrsiraphol

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Рубрики : Медицина

Регионы: Новосибирск

Теги : прокуратура Замерзающий стационар больница


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