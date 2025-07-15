«ПРО КСО и благотворительность»: как ведут ответственный бизнес в Сибири

Приверженность компаний принципам социальной ответственности, вложения в развитие человеческого потенциала – это не только залог стабильности и конкурентоспособности, но и ключевой фактор прогресса в регионах их деятельности, оказывающий существенное влияние на экономику, социальную среду и уровень жизни населения.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что долгосрочный успех и развитие возможны лишь для тех предприятий, которые заботятся о своих сотрудниках, создают благоприятные условия для профессионального роста, обеспечивают достойную оплату труда и социальную поддержку, осознавая, что от этого зависит благосостояние граждан, их семей и будущее страны. Он также отметил, что стратегическая ответственность бизнеса заключается в содействии общественному благу, включая реализацию проектов в сферах образования, здравоохранения, инфраструктуры и благотворительности, а также в обеспечении экологического благополучия городов, сёл и регионов.

По мнению полномочного представителя Президента России, необходимо активно использовать эффективные механизмы для установления прямого и конструктивного диалога между бизнесом и властью, уделяя особое внимание поддержке социально ответственных компаний.

— Наша главная цель – сделать Сибирь привлекательным регионом для жизни и работы, обеспечив комфортные условия и высокий уровень благоустройства, — заявил Анатолий Серышев.

В рамках XX Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» вопросам корпоративной социальной ответственности, государственно-частного партнёрства в реализации социальных программ и продвижению благотворительных инициатив в Сибирском федеральном округе посвящена специальная номинация «ПРО КСО и благотворительность». Учредителем выступает партнер проекта – АО «СУЭК-Кузбасс».

В юбилейном сезоне конкурса принимают участие авторы материалов, опубликованных или вышедших в эфир в печатных, электронных и интернет-СМИ в период с 1 августа 2024 года по 15 июля 2025 года. Подробная информация о номинациях, условиях участия и подаче заявок доступна на сайте проекта sibirpro.ru.