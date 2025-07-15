Средний возраст машин такси в Новосибирской области первысил 10 лет

В регионах России, в том числе и в Новосибирске средний возраст машин такси увеличивается. Новый закон, согласно которому в такси можно будет использовать только отечественные или локализованные автомобили, может усугубить проблему.

Во многих регионах страны средний возраст такси превышает 10 лет, а в некоторых достигает 15-20 лет. Например, в Ивановской, Курской, Магаданской, Омской и Новосибирской областях — 9-11 лет. Хуже всего ситуация в Забайкальском крае (17 лет), на Чукотке (19 лет) и в Бурятии (21 год). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ежегодный отчет о состоянии таксомоторной отрасли, который подготовил Международный Евразийский форум такси.

— Чтобы решить такую проблему с возрастом автомобилей, нужно, чтобы эти самые машины стоили дешевле. Сейчас расценки за поездки, которые люди считают высокими, на самом деле низкие. Рентабельность практически нулевая у таксопарков, а может и минусовая. Сейчас до конца не известно, будут покупать их или нет. Возраст большой из-за того, что с 2022 года автомобили не обновляются так активно. Больше всего это коснулось частников. Средняя цена авто бюджетного авто 2-3 миллиона рублей. Будете ли вы возить людей за 150 рублей при такой цене? Нет, конечно. Также хорошо, если у вас старенький надежный автомобиль, например японский, на него можно найти различные детали. А на китайский запчастей не найдешь на данный момент, — рассказал изданию Infopro54 Андрей Артюх, глава новосибирской Ассоциации работников такси.

По данным аналитиков, из почти 1044 миллионов такси, зарегистрированных в России, 123 тысячи (15,8%) — это машины марки Lada. На втором месте по популярности среди таксистов — Kia (116 тысяч, 14,9%), на третьем — Hyundai (108 тысяч, 13,9%). Затем идут VW (68 тысяч, 8,8%), Toyota (50 тысяч, 6,5%), Renault (48 тысяч, 6,2%), Skoda (47 тысяч, 6,1%). Замыкают топ-10 Chery (29 тысяч, 3,8%), Haval (23 тысячи, 3%) и Nissan (18 тысяч, 2,4%).

Ранее редакция сообщала о том, что рынок такси Новосибирска сократится из-за ужесточения требований к перевозчикам. Исход таксопарков начнется в городе с 2028 года.