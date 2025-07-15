Участников авиашоу-2025 в Мочище назвали организаторы

Авиашоу состоится в Мочище 2 и 3 августа. В 2025 году фестиваль объединит лучших пилотов России в поддержку Вооруженных сил. Мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В этом году зрители увидят выступления пилотажной группы ВКС России, полеты одиночных и групповых самолетов, ретро-технику, воздушные шары, купольные прыжки, дельтапланы, мотопарапланы, авиамодели и воздушных змеев.

Кроме того, в программе заявлены выступления группы высшего пилотажа «Русские витязи» и «Стрижи». Также можно будет рассмотреть пилотажные группы «Барсы» и «Первый полет». Публика сможет разглядеть воздушные суда СибНИА имени Чаплыгина, ООО «Геликоптер» и самолеты новосибирского клуба ДОСААФ.

Музыкальная программа фестиваля не менее впечатляет. Новосибирский фестивальный симфонический оркестр, Русский академический оркестр, Сибирский диксиленд, биг-бэнд Владимира Толкачева, «Калинов мост», «Песняры», «Рви меха-оркестр» и другие коллективы будут сопровождать воздушные выступления.

В 2024 году авиашоу посетили 34 тысячи человек.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский рок-фестиваль «Ветер Сибири» перенесли на 2026 год. Причина переноса не уточняется.