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Про отключения воды и модернизацию советского наследия: СГК ответила на вопросы новосибирцев

  • 08/06/2021, 15:03
Автор: Ольга Еренкова
bazovaja
«Сибирская генерирующая компания» (СГК) провела встречу для горожан, на которой рассказала о своей работе и планах.

Заинтересованных горожан, представителей ТСЖ, общественников пригласили в центр культуры и отдыха «Победа», но из-за ковидных ограничений число участников в офлайне ограничили до 60. Для всех остальных была организована онлайн-трансляция в инстаграме НГС.

О том, как прошел отопительный сезон 2020-2021, выдержат ли трубы следующую зиму, когда сократят сроки отключений и есть ли шансы модернизировать ТЭЦ, построенные еще в советское время, — рассказал директор новосибирского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» Андрей Колмаков. К разговору с горожанами присоединился и начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев.

Без масштабных аварий

Директор новосибирского филиала «Сибирская генерирующая компания» Андрей Колмаков

Андрей Колмаков рассказал, что СГК обслуживает около 1,4 млн или 86% жителей города. В минувшем отопительном сезоне из-за более низкой средней температуры (на 6,9 градуса) компания увеличила отпуск тепловой энергии на 17%.

Глава новосибирского филиала констатировал, что в отопительном сезоне заметно выросло число повреждений на сетях: 1915 против 1644 годом ранее.

При этом Новосибирск пережил зиму без масштабных аварий, характерных для предыдущего сезона, отметил Дмитрий Перязев. Число домов, временно отключенных от тепла и горячей воды, также снизилось — до 9635, в сезоне 2019-2020 их было 10582. По мнению Колмакова, сказались испытания теплосетей и ремонтная кампания, проведенные прошлым летом.

Подробный отчет СГК можно посмотреть по ссылке.

Планы пришлось корректировать

Горожане, представители ТСЖ, общественники  в центре культуры и отдыха «Победа»

Этим летом СГК планирует заменить 33 км теплосетей в Новосибирске, но в основном это аварийный ремонт — в том числе по результатам весенних гидравлических испытаний. Капитальный ремонт затронет участки магистралей на улицах Беловежской, Сибиряков-Гвардейцев, Лескова, Кавалерийской, Дуси Ковальчук, в дамбе Октябрьского моста и на магистрали под будущей автомобильной развязкой нового ЛДС. Всего около 2 км магистральных теплосетей. Для сравнения: в прошлом году переложили 5 км труб.

Снижение объемов капремонта, по словам Андрея Колмакова, — вынужденная мера.

— Рост цен на металл (по отдельным позициям в 2,5 раз) повлиял на возможность перекладки трубопроводов. Мы стали заложниками этого роста цен, который потянул за собой рост на все материалы, где есть металл, — посетовал энергетик.

Предваряя вопросы по летним отключениям воды, Колмаков сообщил, что компания старается действовать в рамках регламента и не отключать горячую воду на сроки, превышающие законные.

— У компании нет самоцели лишить людей горячей воды. Подъем давления — это 10 минут. У нас 3000 км сетей, надо пробить все. В итоге на ветхих трубопроводах выявляем много дефектов. На 3 июня выявили 553 дефекта, это на 27% больше, чем в прошлом году, — уточнил Андрей Колмаков. — Лучше посидеть без горячей воды в +30, чем без отопления в -30.

С 2016 года энергетики стараются испытания проводить быстрее: вместо законных двух недель компания ставит задачу укладываться в 8-12 дней. Бригады работают в этот период круглосуточно. А чтобы не было больших отключений, делят теплотрассы на мелкие зоны, используют современную технику, чтобы максимально сузить зоны отключения. Энергетики используют передвижную насосную установку, которая позволяет работать с локальным участком, не отключая всю зону. В 2020 году СГК приобрела уже вторую такую машину.

На вопрос жителя города о замене опрессовки на неразрушающие методы испытаний, Дмитрий Перязев ответил, что технический регламент, предписывает гидравлические испытания. Андрей Колмаков уверен, что нормы имеют практическое обоснование — это самый лучший метод для выявления дефектов.

Житель Новосибирска задает вопрос

Модернизировать ТЭЦ

Новосибирцы спрашивали и об обновлении оборудования на городских ТЭЦ. Станции, построенные в советское время, ежегодно проходят капитальный и текущий ремонт. На эти цели СГК ежегодно тратит более 2 млрд рублей. Однако этого недостаточно, нужна не только замена оборудования, но и увеличение мощности ТЭЦ, а также улучшение качества очистки.

Колмаков рассказал о масштабных планах модернизации ТЭЦ-3. В замену двух генераторов, двух турбин, строительство котла и установку трех электрофильтров СГК вложит, по предварительным расчетам, 12 млрд рублей. Это обеспечит станции прирост мощности и снизит ее воздействие на экологию.

— Рост мощности теплового резерва очень важен для левобережной части Новосибирска. Там есть перспективные площадки, в частности Новомарусино, — полагаю, что в ближайшее время там возродится строительство, — подчеркнул Колмаков.

Выбросы уменьшаются

Обсуждение вопросов экологии

В 2020 году выбросы от всех станций уменьшились СГК на 9600 т, наибольшее снижение показала ТЭЦ-5.

На текущий год на ремонт и обслуживание систем очистки компания потратит в Новосибирске около 200 млн рублей. Но очистное оборудование на станциях работает достаточно: батарейные эмульгаторы, скрубберы и электрофильтры, которые задерживают более 97% дымовых газов.

Коррозия пока побеждает

Бывший глава «Новосибирскэнерго», заслуженный энергетик РФ Виталий Томилов на встрече предложил мэрии Новосибирска создать, принять и начать реализовывать программу развития ливневой канализации Новосибирска, чтобы осушить каналы теплотрасс. В 80% стоки — основная причина высокого износа труб в новосибирской теплосистеме.

—Теплотрассы в некоторых местах буквально «плавают» в агрессивных промышленных стоках. Сухие каналы, по которым идут трубы или наружная прокладка коммуникаций, практикуемая в Кемерове или Москве, снижает воздействие коррозии и частоту ремонтов, — пояснил Томилов. — А в Новосибирске в среднем более 80% дефектов на трубопроводах связаны с внешней коррозией.

Дмитрий Перязев признал наличие проблемы, но объяснил, что действующая система городской ливневки строилась только под задачи отвода воды с проезжей части.

— Старые коммуникации ливневой канализации в городе сейчас полностью действуют и регулярно прочищаются, новых не строится, — говорит чиновник.

Вопрос новых ливневых коммуникаций пока только обсуждается, хотя город, по словам Дмитрия Перязева, готов развивать эту систему.

Фото с сайта СГК

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Рубрики : Энергетика&ЖКХ Бизнес

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : энергетика теплосети СГК ремонт Новосибирск жкх


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