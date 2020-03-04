Проблемный дом в Закаменском будет достроен с применением всех мер господдержки

Заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков 4 марта провел выездное заседание на стройплощадке долгостроя на микрорайоне «Закаменский», 12 стр., в ходе которого обсудил с руководством жилищно-строительного кооператива (ЖСК) перспективы завершения строительства объекта, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Для достройки проблемных объектов в Новосибирской области действует широкий набор инструментов государственной поддержки, который позволяет адресно работать по каждому дому. Для завершения объекта «Закаменский», 12 стр. министерством совместно с мэрией г. Новосибирска, застройщиком и дольщиками разрабатывается индивидуальная схема достройки, в том числе с применением механизма масштабных инвестиционных проектов, применен механизм софинансирования технологического присоединения к инженерным сетям. Прорабатывается соглашение о софинансировании достройки объекта с привлечением средств ППК «Фонд» и бюджета Новосибирской области. Важно, чтобы в этой работе активную и конструктивную позицию занимали сами граждане и созданные ими ЖСК. Применяя все возможные механизмы господдержки, которые сегодня представлены на территории нашего региона, гражданам удается добиваться хороших результатов. Такими примерами являются дома по улицам Учительская, Кошурникова, Залесского, завершенные при помощи всех представленных мер поддержки, — отметил Алексей Колмаков.

По его словам, дефицит денежных средств, необходимых для завершения строительства жилого дома № 12 стр. на микрорайоне «Закаменский», составляет более 200 млн рублей.

— Учитывая большой дефицит денежных средств и недостаточную активность строительных организаций к реализации крупных масштабных инвестиционных проектов (МИП), мэрией г. Новосибирска принято решение о дроблении дефицита на части для реализации нескольких МИП. Так в соответствии с № 583-ОЗ на завершение строительства многоквартирного жилого дома № 12 стр. микрорайона «Закаменский» в 2019 году направлены 45 млн рублей в результате реализации МИП, — говорится в сообщении.

Кроме того, с целью снижения дефицита средств, необходимых для завершения строительства микрорайона «Закаменский», в том числе дома № 12 стр., применены меры государственной поддержки в виде предоставления субсидий. В 2018-2019 годах из бюджетов Новосибирской области и г. Новосибирска в рамках реализации государственной программы МУП «Горводоканал» направлено более 5,7 млн рублей (30%) на подключение (технологическое присоединение) к сетям водоснабжения и водоотведения жилого дома №12 стр. в микрорайоне «Закаменский».

Как прокомментировал Алексей Колмаков, также для завершения строительства данного объекта прорабатывается возможность софинансирования из средств ППК «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Новосибирской области» (ППК «Фонд»). В частности. в ППК «Фонд» должны быть направлены заявки с приложением необходимых пакетов документов от ЖСК.

Напомним, что ППК «Фонд» создан в соответствии с №218-ФЗ в целях реализации государственной жилищной политики, направленной на повышение гарантии защиты прав и законных интересов граждан – участников строительства. Фонд принимает решение о целесообразности завершения строительства объекта незавершенного строительства на основании результатов оценки такого объекта специализированной экспертной организацией после проведения документарного и инструментального обследования объекта.

При этом заявки на финансирование с участием ППК «Фонд» рассматриваются только после подготовки застройщиком заявки установленной формы с приложением необходимого пакета документов на имя генерального директора ППК «Фонд» при наличии ходатайства правительства Новосибирской области.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области