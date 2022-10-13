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В Новосибирске доделывают 8 долгостроев

  • 13/10/2022, 15:17
долгострои Новосибирска
После завершения строительства квартиры получат более 1,5 тысяч обманутых дольщиков.

Строительно-монтажные работы ведутся на семи домах — трех самых капиталоемких и крупных долгостроях региона — домах № 11, 12, 13 микрорайона «Закаменский», а также на доме № 12 в р.п. Краснообск, домах № 5 и № 6 по ул. Вилюйская, 5 стр., и доме № 20А по ул. Калинина в г. Обь — данный объект находится в высокой степени готовности, его сдача планируется в ближайшее время. На последнем объекте — доме 378/1 стр., д. 2 по ул. Дуси Ковальчук заключается договор на проектно-изыскательские работы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. После завершения строительства объектов квартиры получат более 1,5 тысяч обманутых дольщиков.

Напомним, по решению Наблюдательного совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий» проблемы 32 долгостроев Новосибирской области решаются при софинансировании фонда: по 24 домам осуществляются выплаты, дольщики восьми долгостроев получат своё жильё в достроенных домах.

В бюджете Новосибирской области на софинансирование с ППК «Фонд» на 2021-2023 годы заложено порядка 1,5 млрд рублей, планируемое финансирование со стороны ППК «Фонд» за три года составит около 5,4 млрд рублей.

 

Ранее редакция рассказывала, что не все дольщики довольны тем, что им возвращают деньги. Они объясняют это тем, что сейчас на них купить ничего невозможно

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : обманутые дольщики долгострои Новосибирска


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