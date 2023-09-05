Проблемы новосибирских ливнёвок на сложных участках решат при поддержке областного бюджета

Обязательное требование ко всем застройщикам: при освоении новых земельных участков — строительство ливнёвок для отвода дождевых вод с территории новых микрорайонов. Развитие централизованной ливневой канализации в Кировском районе обсудил губернатор Андрей Травников во время выездного совещания со специалистами муниципалитета.

«По ливневой канализации – проблема серьёзная, заложенная ещё на заре становления Новосибирска как города-миллионника. К сожалению, в третьем по численности населения городе страны единой системы ливневой канализации за предыдущие десятилетия не сложилось. Проблему надо решать. Сегодня мы согласовали два подхода. Первый – и руководители города подтвердили, — теперь обязательное требование ко всем застройщикам при освоении новых земельных участков – строительство ливневой канализации для отвода дождевых вод с территории новых микрорайонов. Второй подход – работы на наиболее сложных участках будем реализовывать в первую очередь. В том числе при поддержке областного бюджета, соответствующее решение я сегодня принял. В частности, предложено поддержать проект по отводу вод на одном из отрезков улицы Петухова. Обязательное условие – определить организацию, которая будет отвечать за эксплуатацию ливневой канализации на территории города. Сегодня это организация «МетроМир». Но я считаю, что надо определить специализацию этой компании для того, чтобы содержание ливнёвок для неё стало основным видом деятельности», — озвучил решения губернатор.