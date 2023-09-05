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Скат установит в Новосибирске 20 автобусных остановок

  • 05/09/2023, 14:27
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Скат установит в Новосибирске 20 автобусных остановок
Аукцион на установку еще 15 остановок признан несостоявшимся.

В Новосибирске подведены итоги аукционов по обустройству автобусных остановок в разных районах города. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Заказчиком работ выступает «Городской центр организации дорожного движения». Победителем двух аукционов из трех признано ООО «Скат».

Согласно протоколам подведения итогов определения поставщика, компания установит 10 павильонов в Ленинском районе Новосибирска и 11 павильонов в Октябрьском, Калининском, Заельцовском, Центральном, Центральном и Дзержинском районах.

На аукцион по установке павильонов в Ленинском районе была подана еще одна заявка. Победитель выполнит работы за 8,5 млн рублей при начальной стоимости контракта в 10 млн рублей. Павильоны будут установлены на остановках: «ул. 9-ой Гвардейской дивизии» (ул. 9-ой Гвардейской Дивизии, 17 с заездным карманом), «Ленинский ЗАГС» (ул. Троллейная, четная и нечетная сторона), «МНТК «Микрохирургия глаза» (ул. Фасадная, 25/1), «ул. Пермская» (ул. Титова, нечетная сторона), «ул. Петропавловская» (ул. Титова, нечетная сторона), «ул. Новогодняя» (ул. Новогодняя, четная и нечетная сторона), «ул. Широкая» (ул. Новосибирская, четная сторона), «пер. Широкий» (ул. Титова, нечетная сторона).

За установку 11 павильонов боролись три потенциальных подрядчика. Все они предложили начальную стоимость. Победителем признали ООО «Скат». За работу он получит 6,8 млн рублей. Новые павильоны установят  на остановках общественного транспорта: «ул. Национальная» (ул. Есенина, 29, Дзержинский район), «Магазин №8» (ул. Магистральная, 22, Калининский район), «Обувной комбинат «Корс» (ул. Сухарная, 70, Заельцовский район), «Педагогический лицей им. А. С. Пушкина» (ул. Пролетарская, 137, Октябрьский район), «ул. Техническая» (ул. Волочаевская, 53; ул. Волочаевская, 70, Дзержинский район), «Стадион Спартак» (ул. Фрунзе, нечетная сторона, Центральный район), «Инюшенский бор» (ул. Выборная, четная и нечетная сторона, Октябрьский район), «ул. Дунайская» (ул. Кирова, нечетная сторона, Октябрьский район) и «Санкт-Петербургская академия УиЭ» (ул. Никитина, 103, Октябрьский район).

Еще один аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Напомним, по его условиям, подрядчику предстояло установить 15 автобусных остановок в Кировском, Первомайском и Советском районах. Цена контракта составляла 15 млн рублей.

Все павильоны должны быть установлены до 30 октября.

По данным Seldon Basis, ООО «Скат» зарегистрировано в 2019 году в Новосибирске. Уставной капитал компании — 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности по ОКВЭД — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Единственным учредителем и руководителем компании является Алена Шаблатова. Согласно финансовым отчетам за 2022 год, выручка компании составила 38,7 млн рублей (в 2021 году — 48,4 млн рублей), чистая прибыль — 103 тысячи рублей (в 2021 году — 172 тысячи рублей). Компания подписала 14 контрактов в качестве поставщика. Наибольшее количество контрактов было заключено c МБУ «ГЦОДД» (основной заказчик).

Ранее редакция сообщала, что в пяти районах Новосибирска установят девять новых трамвайных остановок.

Фото: freepik.com, freepik

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Рубрики : Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : общественный транспорт аукцион автобусная остановка


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