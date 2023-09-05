В Новосибирске покажут фильм «Оппенгеймер» в двух кинотеатрах

В Новосибирске покажут «Оппенгеймер» (возрастной рейтинг «R» — для лиц не моложе 17 лет). Только в кинотеатрах «Кино Сити» и «Киноатласе». Об этом сообщается на сайте кинотеатров.

Показы начнутся 7 сентября. Билеты можно купить только через кассу, а цена за просмотр от 250 до 370 рублей. На один день запланированы четыре сеанса в 2-D.

Примечательно, что в «Кино Сити» показ фильма назван «Мероприятие Cim-Party «Оппенгеймер».

В «Киноатласе» картинку решили назвать так: «Мероприятие «Оппенгеймер (2023)».

На сайтах других кинотеатров пока нет информации о фильме.

Ранее редакция сообщала о том, что «Ростелеком» организовал показ фильма в рамках фестиваля «Наше кино».