Проблемы с отоплением в середине ноября мэр Новосибирска считает недопустимыми

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев провел выездное совещание с представителями СГК. Встреча прошла в Ленинском районе, где до сих пор не ликвидированы разрытия после проведённых ремонтных работ на теплосетях. Сейчас самые «больные» точки находятся на улицах Новосибирской и Котовского.

Работы на некоторых участках подрядчики начали еще несколько месяцев назад, а завершить должны были 1 ноября. Однако, компания сильно отстает от запланированных сроков и до сих пор не может сдать объекты. В связи с этим раздражение и жалобы жителей на медленную работу подрядчиков СГК мэр считает совершенно справедливыми.

— В очередной раз подрядчики не выполнили свои обязательства, — заявил Максим Кудрявцев. — Сейчас будем ускорять и усиливать претензионно-исковую работу, потому что такая работа просто недопустима. Сейчас будем повторно перекраивать графики, чтобы в максимально сжатые сроки работы были завершены.

Мэр отметил, что отопление, горячая и холодная вода в проблемных домах есть, но работают системы пока по временной схеме.

Ранее на сессии горсовета депутаты поблагодарили мэра Новосибирска за деблокирование мостов.