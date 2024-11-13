НГУ и Чунцинский университет открыли центр фундаментальных наук

Новосибирский государственный университет и ведущий китайский университет, расположенный в городе Чунцин, заключили соглашение о создании совместного центра фундаментальных наук. Цель — координация и налаживание научного обмена по математике и физике. Помимо этого, в планы входит разработка совместной образовательной программы по физике с двойным дипломом китайского и российского вузов.

Студенты бакалавриата три года будут обучаться в Чунцинском университете и один год в НГУ. По итогам они получат два диплома. Предусмотрено и обучение в совместной магистратуре. Об этом рассказал начальник управления экспорта образования НГУ Евгений Сагайдак.

Совместная образовательная программа по физике НГУ с Чунцинским университетом стартует в следующем учебном году. Первый набор студентов составит 90 человек.

На сегодня в НГУ действуют несколько совместных образовательных программ с китайскими вузами. Так, в 2011 году был создан совместный китайско-российский институт с Хэйлунцзянским университетом. С 2022 успешно реализовываются программы бакалавриата по направлениям «математика» и «мехатроника и робототехника» с Северо-Китайским электроэнергетическим университетом. Около 10 лет осуществляется совместная подготовка бакалавров по гуманитарным направлениям подготовки с Синьцзянским университетом. Ежегодно проходят совместные зимние и летние школы с Синьцзянским, Северо-западным политехническим и Северо-Китайским электроэнергетическим университетами.

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