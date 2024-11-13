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Новосибирские управляющие компании не спешат благоустраивать площадки под мусор

  • 13/11/2024, 18:00
Автор: Оксана Мочалова
Новосибирские управляющие компании не спешат благоустраивать площадки под мусор
За субсидией на благоустройство контейнерной площадки обратилась лишь одна УК

В Новосибирске подведены итоги отбора желающих на предоставление субсидии на модернизацию контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, расположенных на придомовой территории многоквартирных домов. Лишь одна управляющая компания Новосибирска обратилась за субсидией.

— О желании возместить половину расходов на благоустройство своей площадки заявила УК из Ленинского района, — сообщили в мэрии.

Между тем, в МУП «САХ» подчеркнули, что состояние контейнерных площадок у домов новосибирцев является серьезной проблемой. По наблюдениям сотрудников организации, зачастую количество мусорных баков у домов не соответствует реальному количеству жильцов многоэтажек.

— Не все места, куда горожане приносят пакеты с мусором, отвечают требованиям и нормативам, установленным законом. Только отсутствие скатов зафиксировано по 812 адресам в городе. Спускать с такой контейнерной площадки наполненные отходами баки – рискованное занятие, ведь вес контейнера может достигать 400-450 кг, — добавляют в компании.

В МУП «САХ» подчеркнули, что за содержание контейнерной площадки и ее благоустройство отвечает лишь УК или ТСЖ.

Субсидии на модернизацию контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на придомовых территориях многоквартирных домов выделяются по муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска». В софинансировании участвует местный бюджет. В 2024 году на эти цели предусмотрели 385 000 рублей.

Ранее редакция сообщала, что «Тайгер-Сибирь» прекратил вывоз раздельно собранных отходов в Новосибирске.  «Спецавтохозяйство» решает вопрос о замене контейнеров и переключает вывоз РСО на себя.

Фото Infopro54, автор- Оксана Мочалова

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : ТКО субсидия контейнерные площадки


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