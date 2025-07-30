Пробы золы-уноса Красноярской ТЭЦ-3 и Приморской ГРЭС проверили в Новосибирске

С 2024 года Сибирский инженерно-аналитический центр (СибИАЦ), являющийся сервисным подразделением СГК, осуществляет контроль качества золы-уноса, отбираемой с восьми электростанций, принадлежащих СГК. Недавно к этому списку добавились еще два объекта энергетики: Красноярская ТЭЦ-3 и Приморская ГРЭС. Представители пресс-службы АО «СГК-Новосибирск» подчеркнули, что лабораторные исследования являются важным этапом подготовки материала к реализации, учитывая широкое применение продукта сгорания угля в строительной индустрии и дорожном строительстве, что делает контроль качества особенно актуальным.

Унифицированная система контроля качества, базирующаяся на лабораториях СибИАЦ, позволяет точно определять характеристики золы, формировать паспорта качества с актуальной информацией для потребителей и оперативно выполнять экспресс-анализы.

По словам Евгении Полянской, начальника лаборатории контроля энергетических масел и топлива Новосибирского филиала СибИАЦ, специалисты с февраля 2024 года ежеквартально анализируют качество золы-уноса с электрофильтров восьми станций, включая Красноярские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Абаканскую ТЭЦ, Новосибирские ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5, Рефтинскую ГРЭС, Барнаульскую ТЭЦ-3 и Кемеровскую ГРЭС. В июле 2025 года география исследований была расширена за счет проведения внеплановых испытаний проб, взятых с Приморской ГРЭС и Красноярской ТЭЦ-3.

В лаборатории проводятся анализы химического состава золы, а также ее физико-механических свойств, таких как плотность, водопотребность, сроки схватывания и равномерность изменения объема.

В частности, определение сроков схватывания цементного теста играет важную роль в контроле качества строительных работ и обеспечении надлежащего процесса твердения бетонных конструкций. Перед оценкой качества золы-уноса специалисты в обязательном порядке определяют скорость схватывания цемента, что позволяет оценить влияние золы на процесс связывания с цементом – улучшает она его свойства или ухудшает. Эксперименты показали, что цемент с добавлением золы-уноса с Красноярской ТЭЦ-3 демонстрирует высокую скорость схватывания.

Стоит отметить, что в Новосибирске планируется расширение деятельности и открытие дополнительной лаборатории СибИАЦ до конца текущего года, предназначенной для анализа качества золошлаковых материалов.