В Новосибирск прибыли самолеты-амфибии экспедиции «Вызов Арктики»

30 июля в Новосибирск прибыли участники необычной воздушной экспедиции «Вызов Арктики». В составе экипажей двух самолётов-амфибий — четыре профессиональных пилота и собака-штурман по кличке Флаперон, американский кокер-спаниель с 200 часами налёта.

Экспедиция, стартовавшая в июле, уже посетила Пермскую, Томскую и Кемеровскую области, Ханты-Мансийский автономный округ, Красноярский край, Хакасию и Алтайский край. Всего в маршруте запланировано 25 городов Арктической зоны, Урала, Сибири и Поволжья. Завершится путешествие в начале августа в Самаре — городе, где производят самолёты Borey, на которых и совершается этот перелёт.

Особенность проекта — участие женского и смешанного экипажей с уникальным международным опытом полётов на лёгких и сверхлёгких самолётах в разных уголках мира. Как отметил Константин Захаров, соавтор медиапроекта KDaero, текущая экспедиция является подготовительным этапом к более масштабному путешествию, запланированному на 2026 год. Тогда команда планирует посетить 50 городов в 25 регионах, включая отдалённые территории Чукотки, Камчатки, Курил и Сахалина.

Наталья Дмитриева, первая в России девушка-гидропилот и основатель компании Borey Aircraft, подчеркивает, что главная миссия проекта — показать доступность частной малой авиации в России. Экспедиция демонстрирует широкие возможности гидроавиации: от туристических путешествий до патрулирования лесов, мониторинга инфраструктуры и доставки грузов в отдалённые населённые пункты, сообщает издание Om1 .

В каждом городе маршрута экипажи встречаются с местными авиаторами, предпринимателями и представителями власти. Собранные материалы помогут в продвижении инициатив по развитию гидроавиации и внутреннего туризма в России. Следующая остановка экспедиции — город Татарск Новосибирской области, после чего экипажи отправятся в Омск.

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