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Мошенники предлагают новосибирцам «выгодные» инвестиции в цифровой рубль

  • 30/07/2025, 14:00
Автор: Юлия Данилова
Мошенники предлагают новосибирцам «выгодные» инвестиции в цифровой рубль
А также продвигают «безопасный счёт в полиции»

В Новосибирске появился новый вид финансового мошенничества. На этот раз киберпреступники эксплуатируют популярную сегодня тему цифрового рубля. Мошенники создают сайты, стилизованные под официальные ресурсы Банка России, с логотипом цифрового рубля, фирменными цветами и даже «личными менеджерами» в чатах, а также предлагают «войти в программу инвестиций цифрового рубля», пишет Atas.info со ссылкой на Новосибирский дом финансового просвещения (НДФП).

В Банке России отметили, что подобных программ не существует, и напомнили, что цифровой рубль — не инвестиционный инструмент, а форма наличных денег. Он не приносит дохода, и вкладывать в него нельзя. Напомним, массовый запуск цифрового рубля пока ожидается в сентябре 2026 года.

К новой также можно отнести схему мошенничества в виде двухэтапного обмана через «Госуслуги». Сначала жертву «предупреждают из МВД или Роскомнадзора» о взломе аккаунта и просят оформить доверенность через цифровую подпись, следующим звонком жертве сообщается, что ранее с ней разговаривал мошенник и предлагается перевести деньги на «безопасный счёт в полиции».

Заметно активизировались мошенники в сфере ЖКХ. Они предлагают провести «поверку счётчика» и просят продиктовать код из СМС. Если его удается вытянуть из жертвы, что у нее взламывают кабинет на Госуслугах и оформляют кредиты.

Напомним, в середине июля сотрудники УФСБ России по Новосибирской области выявили новую схему телефонного мошенничества. Киберпреступники через популярные мессенджеры отправляли руководителям организаций «официальные» документы от имени одного из подразделений ФСБ России. При этом лжесотрудники органов безопасности требовали телефоны персонала, в отношении которых проводится мнимая проверка на возможное содействие иностранным спецслужбам.

Ранее редакция сообщала о том, что в Сибирском управлении Центробанка прокомментировали мифы о цифровом рубле

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики : Право&Порядок Общество

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Цифровой рубль мошенничество Госуслуги


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