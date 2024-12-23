Проценты по вкладам зафиксировались на пиковых значениях

На минувшей неделе в преддверии очередного заседания ЦБ, банки озвучили новые повышенные ставки. После решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 21% участники финансового рынка отметили, что ставки по накопительным продуктам теперь зафиксируются на пиковых значениях и в течение следующего года не будут значительно меняться.
По итогам минувшей недели максимальные ставки в банках остановились на следующих уровнях:
По данным финансового маркетплейса «Сравни», наибольшей популярностью в 2024 году у россиян пользовались вклады на 3 месяца — их выбирали более 30% клиентов, на 6 месяцев — 25%, на год — 20%, на месяц — 18% человек.
Наиболее активно россияне проявляли интерес к вкладам до 1 млн рублей — 87% пользователей от общего числа клиентов. Вклады свыше 1 млн рублей привлекли внимание 13% человек. Депозит в размере ровно 1 млн рублей рассматривали 33% пользователей, 500 тыс. рублей — 20%, а 100 тыс. рублей — 24% человек.
При этом средняя сумма вклада в 2024 году составила более 940 тыс. рублей.
— Всего по итогам 2024 года рынок розничных сбережений в России вырастет на рекордные 26% и достигнет 56,4 трлн рублей. В следующем году темп роста замедлится, его основу составят процентные выплаты по вкладам 2024 года. Тем не менее, рост рынка превысит 21%, портфель средств населения может достичь 68,4 трлн рублей. — констатирует заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
Напомним, комментируя решение о сохранении ключевой ставки Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы. По оценке Банка России, с учетом значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждения кредитной активности достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос.
— Одновременно в условиях высоких депозитных ставок сберегательная активность продолжала расти. Решение [о сохранении ключевой ставки] сохранит ее сложившийся уровень… Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции. По нашему прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем, — подчеркнула Набиуллина.
Фото: freepik.com/Автор: jcomp
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