Проценты по вкладам зафиксировались на пиковых значениях

На минувшей неделе в преддверии очередного заседания ЦБ, банки озвучили новые повышенные ставки. После решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 21% участники финансового рынка отметили, что ставки по накопительным продуктам теперь зафиксируются на пиковых значениях и в течение следующего года не будут значительно меняться.

По итогам минувшей недели максимальные ставки в банках остановились на следующих уровнях:

ВТБ — до 24%

Сбербанк — до 22.5%

«ДОМ.РФ» и «Уралсиб» — до 25%

«Транскапиталбанк» — до 26%

Почтабанк — до 28,5%

Промсвязьбанк — до 30% и т.д.

По данным финансового маркетплейса «Сравни», наибольшей популярностью в 2024 году у россиян пользовались вклады на 3 месяца — их выбирали более 30% клиентов, на 6 месяцев — 25%, на год — 20%, на месяц — 18% человек.

Наиболее активно россияне проявляли интерес к вкладам до 1 млн рублей — 87% пользователей от общего числа клиентов. Вклады свыше 1 млн рублей привлекли внимание 13% человек. Депозит в размере ровно 1 млн рублей рассматривали 33% пользователей, 500 тыс. рублей — 20%, а 100 тыс. рублей — 24% человек.

При этом средняя сумма вклада в 2024 году составила более 940 тыс. рублей.

— Всего по итогам 2024 года рынок розничных сбережений в России вырастет на рекордные 26% и достигнет 56,4 трлн рублей. В следующем году темп роста замедлится, его основу составят процентные выплаты по вкладам 2024 года. Тем не менее, рост рынка превысит 21%, портфель средств населения может достичь 68,4 трлн рублей. — констатирует заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Напомним, комментируя решение о сохранении ключевой ставки Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы. По оценке Банка России, с учетом значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждения кредитной активности достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос.