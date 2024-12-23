Ледовой городок на набережной откроется 30 декабря

29 декабря в Новосибирске на Михайловской набережной состоится традиционное открытие ледового городка. В 2024-2025 годах центральной темой праздника станет творчество великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

— Дорогие друзья! Рады сообщить, что Аттракцион Ледовый Городок на Михайловской Набережной откроется 29 декабря, — сообщают в группе зимнего аттракциона во Вконтакте.

В настоящее время в общественном пространстве завершаются последние приготовления. Над созданием ледовых виражей и скульптур трудятся мастера из разных уголков страны: Павлодара, Москвы, Новосибирска, Барнаула и даже из Казахстана.

В сообщении также упоминается, что в ледовом городке новосибирцев ожидают разнообразные развлечения: скоростные ледяные спуски разной высоты, как односкатные, так и состоящие из двух параллельных спусков, ледяной лабиринт, ледяные чаши для самых маленьких гостей и многое другое.

Напоминаем, что с 1 декабря по 31 января в районах города будут открыты новогодние пространства, где главной героиней станут культурно-массовые мероприятия с участием Снежной бабы. В каждом районе будет своя резиденция этого сказочного персонажа.

Культурный центр имени В. Маяковского станет главной резиденцией Снежной бабы в Новосибирске. Здесь до 12 января можно будет окунуться в праздничную атмосферу. Вход свободный, но для участия необходимо предварительно зарегистрироваться.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск стал популярным местом для иностранных путешественников на Новый год. Туристы интересуются блюдами локальной кухни, прогулками по улицам Академгородка, а также посещением НОВАТа.