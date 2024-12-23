По новосибирской франшизе открывается ресторан в Барнауле

В компании RestMe заявили о расширении сети «Аджикинежаль». До конца этого года в Барнауле будет запущен второй ресторан с одноименным названием по новосибирской франшизе. На последние числа декабря запланировано техническое открытие этого заведения, а сразу после новогодних каникул — официальное, пишет телеграм-канал RestMe.

Известно, что ресторан на 120 посадочных мест общей площадью 400 квадратных метров расположен в торговом центре на Балтийской.

— Именно локация имеет фундаментальное значение при запуске таких проектов. По предыдущему опыту открытий можно уверено прогнозировать высокий спрос и проходимость. «Аджикинежаль» — семейный ресторан, на это раз мы решили уделить особое внимание нашим юным гостям, для которых оборудовали детскую комнату для увлекательного времяпрепровождения, — рассказала изданию управляющая концепцией «Аджикинежаль» Ольга Поварова.

Новый ресторан «Аджикинежаль» будет десятым в России. Первый открылся в 2014 году в Новосибирске на Красном проспекте. Еще через два года ресторан в формате франшизы заработал в гостинице «Миротель». В 2017 году сеть зашла в Нижневартовск, а в Новосибирске ресторан сети появился в ТРЦ «Мега». Сейчас по данным ГИС в Новосибирске работает 5 филиалов этого ресторана.

Ранее стало известно, что франшиза современных грузинских ресторанов «Аджикинежаль» от новосибирской компании RestMe заняла второе место в рейтинге прибыльных франшиз.

По данным 2ГИС, в Барнауле на данный момент работает 103 ресторана. Из них 10 —грузинской кухни.

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