«Продал Родину недорого»: Борис Надеждин рассказал в Новосибирске, зачем ходил в посольство Евросоюза

Сегодня, 4 февраля, три сотни Новосибирцев собрались на встрече с кандидатом в президенты России Борисом Надеждиным. Люди задавали различные волнующие их вопросы. Так, например, одного из сибиряков интересовало пребывание Надеждина в 90-е года в США.
Кандидат назвал свое пребывания там экскурсией.
По словам политика, финансировал все неправительственная компания. А для участия нужно было пройти несколько критериев. Например, знания английского.
Затем прозвучал еще один вопрос о пребывании кандидата в посольстве Евросоюза в конце января 2024 года.
— Чисто пожрать, — кратко ответил кандидат в президенты.
По его словам, было вкусно.
— Креветок дали и вина белого налили. Я родину продал, в принципе, недорого, — с иронией ответил Надеждин.
Однако мужчина, задающий вопрос не остался в стороне и уточнил: может ли иностранный агент быть президентом.
— А почему вы меня только спрашиваете? Вы задайте вопрос этот тем, у кого там (в Америке) деньги лежали и дворцы стояли, — завершил дискуссию Надеждин.
Ранее редакция сообщала о том, что Борис Надеждин снял себе президентский люкс в самом дорогом отеле Новосибирска.
Фото: Артём Рязанов
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