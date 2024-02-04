«Продал Родину недорого»: Борис Надеждин рассказал в Новосибирске, зачем ходил в посольство Евросоюза

Сегодня, 4 февраля, три сотни Новосибирцев собрались на встрече с кандидатом в президенты России Борисом Надеждиным. Люди задавали различные волнующие их вопросы. Так, например, одного из сибиряков интересовало пребывание Надеждина в 90-е года в США.

Кандидат назвал свое пребывания там экскурсией.

По словам политика, финансировал все неправительственная компания. А для участия нужно было пройти несколько критериев. Например, знания английского.

Затем прозвучал еще один вопрос о пребывании кандидата в посольстве Евросоюза в конце января 2024 года.

— Чисто пожрать, — кратко ответил кандидат в президенты.

По его словам, было вкусно.

— Креветок дали и вина белого налили. Я родину продал, в принципе, недорого, — с иронией ответил Надеждин.

Однако мужчина, задающий вопрос не остался в стороне и уточнил: может ли иностранный агент быть президентом.

— А почему вы меня только спрашиваете? Вы задайте вопрос этот тем, у кого там (в Америке) деньги лежали и дворцы стояли, — завершил дискуссию Надеждин.

Ранее редакция сообщала о том, что Борис Надеждин снял себе президентский люкс в самом дорогом отеле Новосибирска.