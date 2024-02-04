На тройку девелоперов приходится 25% строящегося жилья в Новосибирске

ТОП застройщиков Новосибирской области по текущему строительству возглавила ГК Расцветай, которая сохранила первое место в ранжировании. Об этом говорится в исследовании «Единого ресурса застройщиков» (ЕРЗ).

На 1 февраля 2024 года в портфеле компании 561 682 м² (-18 877 м²). строящегося жилья. Девелопер возводит 12 жилых комплексов, где строится 44 многоквартирных дома, а также 2 дома с апартаментами: ЖК Time Park Apartments, ЖК Акация на Игарской, ЖК Дом по ул. Овражная, ЖК Дом по ул. Станиславского, ЖК Квартал Сосновый бор, ЖК Расцветай на Авиастроителей, ЖК Расцветай на Зорге, ЖК Расцветай на Игарской, ЖК Расцветай на Красном, ЖК Сакура Парк, ЖК Цветной бульвар, ЖК ЭКО-квартал на Кедровой. Доля компании на рынке Новосибирской области на 1 февраля сократилась до 13,48% (было 13,70%).

На втором месте, как и в прошлых рейтингах, находится ГК Брусника (Свердловская область). По данным ЕРЗ, компания также уменьшила объем текущего жилищного строительства на 18 282 м² (с 338 481 м² до 320 199 м²) и долю на рынке — до 7,69% (было 7,99%).

На третьей строчке ГК СМСС, которая увеличила объем текущего жилищного строительства на 69 879 м² (с 88 032 м² до 157 911 м²) и долю на рынке — до 3,79% (было 2,08%). Компания поднялась на 6 позиций.

На тройку лидеров приходится 1,04 млн м², или 24,96% строящегося жилья в регионе.

В топ-10 крупнейших девелоперов Новосибирской области на 1 февраля 2024 года также входят ООО «Энергомонтаж», ГК «КПД Газстрой», СЗ Дар, ГК Вира Групп, ГК SG Development, Группа МЕТА и Группа Астон (Москва). Из них два — инорегиональные игроки. Десятка лидеров возводит 1,77 млн м² жилья или 42,47% от объема текущего строительства всех застройщиков региона.

По данным ЕРЗ, у четырех застройщиков, вошедших в топ‑10, в проектных декларациях выявлены изменения сроков ввода жилья: ГК «Расцветай», ГК СМСС, Группа МЕТА и Группа «Астон».

Наибольшая доля площади с изменением срока ввода отмечается у застройщика «Группа Астон» — 100%. У этого же застройщика отмечается максимальное среднее количество месяцев уточнения срока ввода жилья — 63,00 мес.

Напомним, последние несколько месяцев выдача новых разрешений на строительство в городе была заморожена.

Ранее редакция сообщала о том, что застройщики в 2023 году вывели на рынок почти 400 новых домов.