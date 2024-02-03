Борис Надеждин снял себе президентский люкс в самом дорогом отеле Новосибирска

Экс-депутат Госдумы Борис Надеждин утром 3 февраля прибыл в Новосибирск. Программа работы претендента на пост президента РФ в столице Сибири рассчитана на два дня.

Из аэропорта Надеждин вместе со своим помощником направился в самый дорогой отель в центре города.

— Он снял у нас президентский люкс. Разместился с комфортом, — рассказал Infopro54 источник в отеле «Гранд Автограф».

По информации на сайте гостиницы, номер самого высокого класса стоит от 82 тысяч рублей.

Известно, что сегодня у Надеждина запланирована встреча с волонтерами, которые участвовали в сборе подписей. Примечательно, что она должна была состояться в офисе у Антона Картавина*, которого буквально накануне, 2 февраля, Минюст признал иноагентом.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.