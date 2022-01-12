Продан завод в Бердске, который ранее принадлежал холдингу LIVNA

Компания «Седрус», входящая в топ-3 крупнейших производителей сухих цементных строительных смесей, приобрела «Сибирский завод отделочных материалов». Предприятие, расположено в Бердске Новосибирской области. Ранее принадлежало холдингу LIVNA и специализировалось на производстве экологически чистых строительных смесей, отделочных материалов и лакокрасочных покрытий.

В ближайшее время компания «Седрус» намерена увеличить объем производства до 100 тыс. тонн в год. Перечень строительно-отделочных решений, которые будут выпускаться в Новосибирской области, включает в себя продукты как под собственными торговыми марками «Седрус» («Основит» и INDASTRO), так и под локальными брендами LIVNA и PROFIT, сообщила внешняя пресс-служба компании.

План по развитию завода предполагает полную газификацию предприятия, модернизацию комплекса по подготовке песка и повышение степени автоматизации производства для увеличения производительности труда — главным образом за счет установки современного немецкого оборудования (аналогичное «Седрус» использует на своем заводе в Коломне). В перспективе компания также намерена модернизировать складские помещения и прилегающую инфраструктуру. При этом часть инвестиций будет направлена на внедрение технологий, позволяющих обеспечить экологическую безопасность производства и сократить его влияние на окружающую среду.

— Приобретение и развитие новых производственных мощностей является частью выполнения 5-летней стратегии компании, которая включает укрепление позиций «Седрус» в регионах за счет организации нового производства. Приобретение производственного комплекса исторически сильного игрока дает возможность уже сейчас предложить локальным клиентам наш высокий уровень взаимодействия, — комментирует Илья Гиршов, коммерческий директор «Седрус».

Управляющим директором предприятия в Бердске назначен Олег Диденко, имеющий многолетний управленческий и производственный опыт в промышленной сфере. Под его руководством в Бердске будут работать, в том числе, сотрудники, которые входили в штат завода еще до его приобретения компанией «Седрус». Кроме того, на заводе работает проектная команда профильных специалистов «Седрус»: сотрудники отделов продаж, производства, IT, HR, финансового блока и маркетинга. После выхода предприятия на проектную мощность оно должно обеспечить свыше 60 новых рабочих мест.

— На сегодняшний день ассортимент продукции «Седрус» насчитывает более 500 номенклатур строительных смесей, включая такие известные продукты, как клей категории C1 с беспылевой технологией AC14 или быстротвердеющий армированный пол FK45. Благодаря развитой производственно-логистической сети, мы обеспечиваем круглогодичные поставки продукции во все регионы России, — говорит Максим Сироткин, директор по маркетингу и развитию компании «Седрус». — Покупка нового завода компанией «Седрус» позволит нам значительно нарастить объем производства и охватить крупнейшие регионы страны — Западную и Восточную Сибирь, Дальний Восток, а также страны ближнего зарубежья.

Компания «Седрус» основана в 1998 году. Входит в топ-3 крупнейших производителей цементных сухих строительных смесей в России. Производственная база «Седрус» включает в себя 5 заводов с высоким уровнем автоматизации, а также собственную научную лабораторию. Это позволяет компании удовлетворять потребности клиентов в более чем 70 регионах России и стран СНГ. Продуктовый портфель представлен торговыми марками «ОСНОВИТ», «СТРОЙБРИГ», «INDASTRO» и «МАСТЕР ГАРЦ».

Напомним, в марте 2021 года налоговая служба подала иск о признании банкротом ООО «Сибирский завод отделочных материалов «Ливна». Долг компании по налогам составлял 774,5 тыс. рублей. Производство по делу было прекращено в октябре 2021 года. По данным Seldon.Basis, выручка компании за 2020 год составила 5,3 млн руб, чистая прибыль — 0 рублей.