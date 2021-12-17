Бизнес, работающий с самозанятыми, захлебывается в проверках

— Несмотря на то, что ФНС везде говорит о сокращении количества выездных налоговых проверок, и эту тенденцию действительно можно наблюдать, мы видим рост доначислений. В той же прогрессии. Еще несколько лет назад минимальная сумма доначислений составляла 3-5 млн рублей, средняя — 15-17 млн, крупная — 35 млн. Сегодня, если посмотреть на решения и акты, которые попадают ко мне на стол, минимальная сумма доначислений находится на уровне 15-17 млн рублей, средняя — 35-37 млн, крупная —около 100 млн.
— В четвертом квартале 2021 года появилась еще одна тенденция, которая, на наш взгляд, будет сохранять актуальность в следующем году: начались проблемы у компаний, привлекающих к работе самозанятых. Количество проверок предприятий, работающих с этой категорией предпринимателей, вызовов на допросы невероятное. Особенно активно в этой части работает бывшая налоговая инспекция Октябрьского района. Мне кажется, что консультанты просто не выходят с Лескова, постоянно находятся на комиссиях.
К сожалению, вынуждена констатировать, что те бизнес-модели, которые предприниматели выстроили, привлекая самозанятых, оставляют желать лучшего. В большинстве случаев, анализируя кейсы клиентов, мы видим, что отрицать трудовые отношения в них сложно, поэтому чаще всего мы рекомендуем клиентам самостоятельно уточнять налоговые обязательства, чтобы выплатить их без пени и штрафов. Но есть ситуации, когда компания объективно привлекает самозанятых. В основном это характерно для IT-отрасли, где программисты могут быть раскиданы не только по городам, но и странам, и работать в рамках конкретных проектов заказчика. Здесь позицию налогоплательщика можно отстаивать и доказывать, правомерность работы с данными лицами и отсутствие злоупотреблений.
выше. Интерес налоговых органов к IT-сфере становится все более пристальным.
— Еще одна история с продолжением — ситуация с металлургами. Металлурги, по мнению государства, довольно неплохо заработали за пандемию. Это хорошо видно по динамике роста рыночных цен. Сейчас мы видим тенденцию: к ним приходят требования из налоговой, руководители вызываются на допросы, в компаниях идут серьезные проверки. Суммы доначислений, которые предъявляются к налогоплательщикам, для компаний часто совершенно непосильны. У нас есть случай, когда ФНС обозначила сумму доначислений даже не в сотни миллионов, а несколько миллиардов рублей.
Я бы рекомендовала предпринимателям, руководителям компаний: внимательно смотрите все выступления главы ФНС Даниила Егорова, так как между строк можно будет понять, кто будет следующим. Он достаточно неплохо обрисовывает текущую ситуацию и то, что нас ждет в ближайшие год-два.
— Ключевым трендом 2022 года, на наш взгляд, будут проверки использования льгот и господдержки, которая предоставлялась бизнесу во время пандемии. Имел ли право заявитель на получение этих льгот, как он их использовал, удалось ли ему выполнить все условия, прописанные в господдержке, особенно при получении льготный кредитов на выплату зарплаты.
— Ждем продолжения темы с корпоративными конфликтами. Один из громких споров в регионе — вокруг компании «Ангиолайн», который гремит на всю страну, так как показал, что далеко не всегда мажоритарные акционеры находятся в позиции силы, что их можно исключить.
Громкий корпоративный спор также связан с Natura Siberica. Кстати, он задает тренд на новую разновидность корпоративных споров, связанных с наследством. Сейчас, как бы грустно это не звучало, подходит время наследников тех, кто строил бизнес в 80-90-х годах прошлого века. А за время пандемии у нас случилось много неожиданных уходов владельцев крупного бизнеса, которые не смогли справиться с болезнью. Практика показывает, что очень немногие из них позаботились о грамотной передаче своего дела и имущества наследникам. В результате внутри компаний часто возникают настоящие локальные войны, они могут привести к краху бизнеса.
Подготовила Юлия Данилова
Фото: Сергей Мордвинов
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