Продажа безалкогольного пива подросткам может попасть под запрет

Законопроект «О запрете розничной продажи безалкогольного пива несовершеннолетним» подготовили в комитете по охране здоровья. В настоящее время он находится на стадии рассмотрения правительством, пишет газета «Известия».

Правила продажи станут жестче в отношении напитков, изготавливаемых на основе пива, если содержание алкоголя в них не превышает 0,5%.

Согласно нововведению, при попытке приобрести подобный напиток продавцы на кассе должны будут спрашивать у покупателя документ, удостоверяющий личность.

Авторы инициативы отметили, что технология производства безалкогольного пива такая же, как и содержащего алкоголь, просто этанол из напитка удаляют искусственным путем. А так как производители имеют право использовать специальные дрожжи, оставляющие незначительные частицы этанола, это безалкогольное пиво нельзя считать на 100% очищенным от спирта.

В свою очередь, эксперты говорят, что для торговли данный запрет не сыграет большой роли, так как в целом продажи данного товара незначительны. Ведь пивовары в принципе не рассматривают несовершеннолетних, как своих потенциальных потребителей.

Ранее редакция сообщала, что несовершеннолетним Новосибирской области запретят покупать энергетики.