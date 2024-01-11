Продажа безалкогольного пива подросткам может попасть под запрет

Законопроект «О запрете розничной продажи безалкогольного пива несовершеннолетним» подготовили в комитете по охране здоровья. В настоящее время он находится на стадии рассмотрения правительством, пишет газета «Известия».
Правила продажи станут жестче в отношении напитков, изготавливаемых на основе пива, если содержание алкоголя в них не превышает 0,5%.
Согласно нововведению, при попытке приобрести подобный напиток продавцы на кассе должны будут спрашивать у покупателя документ, удостоверяющий личность.
Авторы инициативы отметили, что технология производства безалкогольного пива такая же, как и содержащего алкоголь, просто этанол из напитка удаляют искусственным путем. А так как производители имеют право использовать специальные дрожжи, оставляющие незначительные частицы этанола, это безалкогольное пиво нельзя считать на 100% очищенным от спирта.
В свою очередь, эксперты говорят, что для торговли данный запрет не сыграет большой роли, так как в целом продажи данного товара незначительны. Ведь пивовары в принципе не рассматривают несовершеннолетних, как своих потенциальных потребителей.
Ранее редакция сообщала, что несовершеннолетним Новосибирской области запретят покупать энергетики.
Фото: freepik.com — freepik
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru