В больнице скончался ребенок, чьи родители погибли в ДТП под Новосибирском

5-летний мальчик, пострадавший в ДТП на трассе в Коченевском районе, скончался в новосибирской больнице. Об этом Infopro54 сообщил источник в правоохранительных органах.

Малыш с 7 января был в тяжелом состоянии в реанимации после аварии, в которой погибли его родители.

Напомним, жуткая авария произошла на трассе Р-254 «Иртыш» в Коченевском районе вечером 7 января. Мужчина, управляя автомобилем «Тойота Ленд Крузер Прадо», двигался по автодороге со стороны города Омска в направлении Новосибирска и, вылетев на встречку, столкнулся с автомобилем «Тойота Спасио». Погибли четыре человека, среди которых были родители пострадавшего ребенка.

Ранее редакция сообщала о смертельной аварии в Болотнинском районе, в которой погибли четыре человека.