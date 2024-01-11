В больнице скончался ребенок, чьи родители погибли в ДТП под Новосибирском

5-летний мальчик, пострадавший в ДТП на трассе в Коченевском районе, скончался в новосибирской больнице. Об этом Infopro54 сообщил источник в правоохранительных органах.
Малыш с 7 января был в тяжелом состоянии в реанимации после аварии, в которой погибли его родители.
Напомним, жуткая авария произошла на трассе Р-254 «Иртыш» в Коченевском районе вечером 7 января. Мужчина, управляя автомобилем «Тойота Ленд Крузер Прадо», двигался по автодороге со стороны города Омска в направлении Новосибирска и, вылетев на встречку, столкнулся с автомобилем «Тойота Спасио». Погибли четыре человека, среди которых были родители пострадавшего ребенка.
Ранее редакция сообщала о смертельной аварии в Болотнинском районе, в которой погибли четыре человека.
Фото ГУ МВД по Новосибирской области
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