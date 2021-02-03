Мнение адвоката о приговоре Алексею Навальному

— Не удержусь. Прокомментирую вчерашнее решение суда (в отношении Алексея Навального — Ред.).

Я адвокат и стараюсь рассуждать как юрист.

Так вот. На мой взгляд, проблема не во вчерашнем решении. На мой взгляд, если смотреть фактические обстоятельства (многократные нарушения правил поведения условно осужденного, неоднократное привлечение к административной ответственности), решение абсолютно законно.

Надо смотреть глубже. И глубже гораздо.

Все, кто выходят на улицы, уверены в том, что в отношении господина Навального постановлен НЕПРАВОСУДНЫЙ ПРИГОВОР. А вот тут начинается порог логики. Раз, по мнению митингующих, приговор неправосудный, то и соблюдать требования закона о его выполнении, так же необязательно.

Когда приводятся контраргументы, что приговор вступил в законную силу, проверен вышестоящими инстанциями, эти самые поборники закона говорят, что закон дерьмо, по нему нельзя выносить приговоры и далее — смотри пункт выше. Значит приговор неправосудный и исполнять его не обязательно. Так вот, уважаемые… нельзя быть чуть-чуть беременным. Закон есть. Я согласна, что многие «предпринимательские» составы у нас очень «пограничные».

Да, следствие с обвинительным уклоном, не лезет в экономические аспекты и занимает формальные стороны.

Но глупость законов и правоприменительная практика не отменяет действие этих законов.

Прежде чем выть о беззаконии, надо научиться эти самые законы уважать. Хорошие, плохие, но это законы. И или вы протестуете за правовое государство, но нельзя играть в игру «здесь читаем, здесь не читаем, здесь рыбу заворачивали».

К сожалению, правда жизни такова, что если бы такое поведение позволял себе любой другой осужденный, а не г-н Навальный, срок был бы ему заменен на реальный гораздо раньше. Не было бы к товарищу «особого подхода» — может быть и оснований для лечения в Германии бы не появилось.

С правосудием у нас действительно часто беда. Но вот не во вчерашнем решении, я считаю.

По материалам публикации в соцсети Facebook