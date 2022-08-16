Продажа и доставка металлопроката

Речь идет о готовой продукции, обладающей определенной конфигурацией и размерами. Основой для ее получения служит железная руда, металл обжимают специальными валками.

Выгодные цены на металлопрокат

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Где используется металлопрокат

Металлопрокату отводится огромная роль в жизни современного человека. Это популярный строительный материал. Изделиям из металла находится применение в строительстве морских и воздушных судов. Прокат также востребован в нефте- и газодобывающей промышленности. На его основе делают различные виды техники.

Металлопрокату находится применение практически во всех отраслях, именно поэтому он так востребован.

Самые популярные разновидности металлопроката

Металлопрокат бывает:

Листовым. Сортовым. Фасованным. Художественным.

У каждой разновидности свои особенности и сфера применения.

Для изготовления черного проката применяют чугун либо сталь.

Основой для получения цветного служит медь, олово и латунь.

Особой популярностью пользуется сортовой металлопрокат, представляющий собой изделия, обладающие поперечным сечением. К нему также относят арматуру, которая используется для армирования конструкций из железобетона.

Листовой металлопрокат представляет собой листы, штрипсы и рулоны. Он бывает тонким и толстым, толщиной до и свыше 4 мм. Различают холоднокатанный и горячекатанный прокат. В отдельную категорию выделяют профнастил, на основе которого делают кровлю, используют в качестве обшивки для стен.

К категории фасонного проката относят изделия общего и специального назначения. Речь идет о всевозможных швеллерах, угловых профилях, железнодорожных рельсах.

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