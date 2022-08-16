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Продажа и доставка металлопроката

  • 16/08/2022, 19:12
Металлопрокатом называют продукцию, которую получают при помощи прокатных станов. Для этого задействуют методики горячей, теплой либо холодной прокатки.

Речь идет о готовой продукции, обладающей определенной конфигурацией и размерами. Основой для ее получения служит железная руда, металл обжимают специальными валками.

Выгодные цены на металлопрокат

АНЭП-Металл Новосибирск предоставляет возможность заказать металлопрокат на лучших условиях. Осуществляет поставки не только по РФ, но и в страны СНГ. Заявку на приобретение металлопроката можно подать различными способами – через сайт, электронную почту или по телефону.

Универсальный поставщик металлопроката обладает собственными крытыми складами в 9 регионах РФ. Линейка продукции включает черный и цветной прокат, а также прокат из специальных сплавов и сталей. В наличии имеются редкие и популярные позиции, квалифицированные менеджеры всегда помочь с выбором. Доставка металлопрокатки выполняется в сжатые сроки в любую точку России.

Где используется металлопрокат

Металлопрокату отводится огромная роль в жизни современного человека. Это популярный строительный материал. Изделиям из металла находится применение в строительстве морских и воздушных судов. Прокат также востребован в нефте- и газодобывающей промышленности. На его основе делают различные виды техники.

Металлопрокату находится применение практически во всех отраслях, именно поэтому он так востребован.

Самые популярные разновидности металлопроката

Металлопрокат бывает:

  1. Листовым.
  2. Сортовым.
  3. Фасованным.
  4. Художественным.

У каждой разновидности свои особенности и сфера применения.

Для изготовления черного проката применяют чугун либо сталь.

Основой для получения цветного служит медь, олово и латунь.

Особой популярностью пользуется сортовой металлопрокат, представляющий собой изделия, обладающие поперечным сечением. К нему также относят арматуру, которая используется для армирования конструкций из железобетона.

Листовой металлопрокат представляет собой листы, штрипсы и рулоны. Он бывает тонким и толстым, толщиной до и свыше 4 мм. Различают холоднокатанный и горячекатанный прокат. В отдельную категорию выделяют профнастил, на основе которого делают кровлю, используют в качестве обшивки для стен.

К категории фасонного проката относят изделия общего и специального назначения. Речь идет о всевозможных швеллерах, угловых профилях, железнодорожных рельсах.

Заказывайте металлопрокат по выгодным ценам напрямую у компании производителя.

Фото с сайта АНЭП-Металл Новосибирск

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