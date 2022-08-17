Импортозамещение простимулировало интерес бизнеса к земельным участкам

О росте интереса бизнеса к площадкам, адаптированным под строительство новых промышленных производств, создание складских и логистических комплексов сообщили в компании «Лидер Инвест Групп».

Напомним, уже в течение нескольких лет компания развивает Масштабный инвестиционный проект «Верх-Тулинский», https://leader-i.com/ который расположен в 5 минутах от Новосибирска (по Ордынской трассе от черты города 6 км).

В состав проекта входят бизнес-кластеры с земельными участки для бизнеса https://bpleader.ru/

Площадка расположена вдоль автомобильной дороги регионального значения К-17р, которая недавно была расширена до четырех полос. Это трасса Новосибирск – Кочки – Павлодар, которая позволяет предпринимателям выйти на рынок Казахстана, Средней Азии, а также в страны Ближнего Востока. После введения санкций против России и закрытия европейских границ эти направления логистики приобрели особую актуальность. Из кластера также доступен выход на Омский тракт (Р-254) и далее в европейскую часть России, в том числе в Москву, а также в Кемерово, Красноярск, Иркутск и на Дальний Восток. Транспортное сообщение с восточными и южными регионами Сибири обеспечено новой автомобильной дорогой Н-2123.

Предприниматели проявляют интерес к участкам от 50 соток до 3 га. Многие из них устали от арендных отношений, видят перспективы в развитии своего бизнеса, или освоении новых ниш и решают построить объекты под свои нужды. Если говорить об отраслевом разрезе инвесторов, то это представители самых разных видов бизнеса.

Цена земельных участков зависит от расположения и стадии готовности инженерных сетей. Например, сейчас вдоль трассы К-17р стоимость начинается от 6 500 000 за гектар.

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Девелопер «Лидер Инвест Групп» постоянно инвестирует в развитие инфраструктуры кластера, адаптируя ее под потребности рынка и партнеров. В частности, на сегодняшний день на площадке вдоль границ земельных участков проложены все необходимые инженерные коммуникации: линии электропередач 10 кВ, газ высокого давления, дорога с разрешенной нагрузкой на ось до 10 тонн, работают два крупных интернет-провайдера, обеспечивающих кластер высокоскоростным интернетом.

Управляет площадкой сервисная компания, поэтому резиденты занимаются только своим бизнесом, не отвлекая ресурсы и силы на содержание дорог и коммуникаций.

Кроме того, девелопер оказывает помощь в оформлении технических условий на присоединение к инженерным сетям, получение разрешения на строительство, ввод капитальных объектов и инженерных сетей в эксплуатацию, услуги по комплексному проектированию и строительству капитальных объектов и инженерных сетей.

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Многих интересует вопрос с кадрами: где можно набрать персонал для работы на площадке. Уже работающие на площадке компании активно привлекают сотрудников из села Верх-Тула, экопоселка «Сибирские просторы», поселков Ярково, 8 Марта и других, что позволяет снять актуальность проблемы маятниковой трудовой миграции. Кстати, рост интереса к кластеру стимулирует расширение самих поселков, так как сотрудники предприятий-резидентов вкладываются в строительство домов в этих населенных пунктах. То есть территория вокруг площадки демонстрирует эффективное экономическое развитие.

На сегодняшней день в кластер «Верх-Тулинский» уже зашли около 50 резидентов. Это дилеры сельхозтехники, АЗС, грузовое СТО, сервис по запчастям для сельхозтехники, магазины стройматериалов, грузоперевозки, склады, производства профилированного бруса, полиэтиленовой тары, обработка черных металлов, производство мебели, кондитерское производство и т.д. В компании «Лидер Инвест Групп» подчеркивают, что земельный участок в кластере можно приобрести с беспроцентной рассрочкой без банков и переплат.

«Лидер Инвест Групп» — один из крупнейших девелоперов Новосибирской области по текущей площади земельного портфеля в собственности. Масштабный инвестиционный проект «Верх-Тулинский» по комплексному развитию территории Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области включен в государственный реестр инвестиционных проектов Новосибирской области и входит в число крупных инвестиционных проектов, принятых к реализации согласно Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области до 2030 года.

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Более подробно об условиях выхода на площадку кластера можно узнать в компании:

«Лидер Инвест Групп»:

тел. 8 (383) 383-09-29

bpleader.ru

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