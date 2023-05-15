Продажи дронов на маркетплейсах выросли в 20 раз

В период с января по март текущего года на марктеплейсах в значительной мере вырос спроса на любительские дроны. Так, на Wildberries продажи выросли почти в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в итоге составили 26,7 тыс. штук. Подобная ситуация наблюдается и на Ozon. Здесь продажи увеличились в 15 раз и составили 17,6 тыс. штук, пишет «Ъ».

Отмечается, что денежном эквиваленте продажи увеличились в десять раз: на Wildberries – до 88 миллионов рублей, а на Ozon – до 57 миллионов рублей.

При этом средний чек составил 3,4 тысячи рублей на Wildberries и пять тысяч рублей — на Ozon.

Представители аналитической компании Moneyplace уточнили, что особой популярностью пользуются модели для детей и любительской съемки.

Ранее редакция сообщала, что в России до конца года заработает маркетплейс для продажи госимущества.