НГУЭУ хочет построить новый корпус вместо инфекционной больницы

Количество интересантов к площадке старой инфекционной больницы в центре Новосибирска растет. На этот раз проект для размещения на этой территории предложил ректор НГУЭУ Павел Новгородов. Напомним, речь идет о земельном участке площадью 2,5 гектара на ул. Семьи Шамшиных, 40 (через дорогу от НГУЭУ). В январе в ходе прямого эфира губернатор области Андрей Травников дал поручение Минстрою региона, департаменту имущественных отношений и мэрии Новосибирска проработать концепцию и определиться, что нужно построить на этом участке для развития города.
— По моему мнению, необходимо проработать вариант в интересах научно-образовательной и инновационной сфер региона, — написал в соцсетях Павел Новгородов.
По его словам, на участке могут появиться:
— Нам было бы интересно принять участие в строительстве нового корпуса НГУЭУ, в том числе проработать механизм «обмена» на существующий корпус №2, где можно разместить школу (которой в том микрорайоне нет), — сообщает Павел Новгородов. — Свои предложения по этому поводу я направил в правительство, мэрию и Законодательное собрание Новосибирской области.
Новосибирский государственный университет экономики и управления основан в 1967 году как Новосибирский институт народного хозяйства, статус университета вуза получил в 2004 году. Сегодня основные направления подготовки в НГУЭУ — экономика, менеджмент, юриспруденция, социология и экономическая безопасность. В настоящее время в вузе обучается 13 тысяч студентов, 9 тысяч из них — очники.
Ранее редакция сообщала, кто выиграл тендер на второй и третий этап строительства кампуса НГУ.
Фото предоставлено пресс-службой НГУЭУ
Рубрики :
Регионы:
Теги :