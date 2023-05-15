НГУЭУ хочет построить новый корпус вместо инфекционной больницы

Количество интересантов к площадке старой инфекционной больницы в центре Новосибирска растет. На этот раз проект для размещения на этой территории предложил ректор НГУЭУ Павел Новгородов. Напомним, речь идет о земельном участке площадью 2,5 гектара на ул. Семьи Шамшиных, 40 (через дорогу от НГУЭУ). В январе в ходе прямого эфира губернатор области Андрей Травников дал поручение Минстрою региона, департаменту имущественных отношений и мэрии Новосибирска проработать концепцию и определиться, что нужно построить на этом участке для развития города.

— По моему мнению, необходимо проработать вариант в интересах научно-образовательной и инновационной сфер региона, — написал в соцсетях Павел Новгородов.

По его словам, на участке могут появиться:

здания для учреждений СПО области, многие из которых уже сейчас испытывают дефицит площадей;

общежитие;

технопарк для размещения резидентов-работодателей и центров коллективного пользования.

— Нам было бы интересно принять участие в строительстве нового корпуса НГУЭУ, в том числе проработать механизм «обмена» на существующий корпус №2, где можно разместить школу (которой в том микрорайоне нет), — сообщает Павел Новгородов. — Свои предложения по этому поводу я направил в правительство, мэрию и Законодательное собрание Новосибирской области.

Напомним, в 2022 году НГУЭУ запустил 17-этажное студенческое общежитие, сблокированное с действующим учебным корпусом университета. Здание общей площадью 9120,69 кв.м рассчитано на проживание 403 человек, кроме 203 жилых комнат здесь обустроены зоны отдыха, комнаты для самостоятельных занятий и спортивная инфраструктура. Объем инвестиций в проект — более 500 млн рублей. Финансирование осуществлялось с привлечением средств федерального бюджета.

Новосибирский государственный университет экономики и управления основан в 1967 году как Новосибирский институт народного хозяйства, статус университета вуза получил в 2004 году. Сегодня основные направления подготовки в НГУЭУ — экономика, менеджмент, юриспруденция, социология и экономическая безопасность. В настоящее время в вузе обучается 13 тысяч студентов, 9 тысяч из них — очники.

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