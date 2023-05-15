В России до конца года заработает маркетплейс для продажи госимущества

По словам замминистра финансов РФ Алексея Моисеева, в стране очень много объектов, находящихся в госсобственности, которые не используются, поэтому государству просто необходимо их продать, пишут «Известия».

До конца текущего года Росимущество обязано провести всю работу по аудиту и цифровизации, создать маркетплейс, через который люди смогут приобрести необходимые им объекты, уточнил Моисеев.

При этом он отметил, что поучаствовать в торгах сможет любой россиянин.

Замглавы Минфина сообщил, что схема состоит в следующем: после ввода критериев объекта покупателю «выпадают результаты», затем происходит оценка. Гражданин нажимает на опцию «Хочу купить» и выставляется на торги.

Если появляются другие претенденты, происходит аукцион. Если их нет, то россиянин покупает объект по оценочной стоимости и заключает договор, оформляя право собственности.

Ранее редакция сообщала, что подавляющему большинству россиян в этом году пришлось сократить свои расходы на 30%.