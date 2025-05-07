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Продажи ипотеки и автокредитов выросли более чем на 10% в апреле

  • 07/05/2025, 15:25
Продажи ипотеки и автокредитов выросли более чем на 10% в апреле
В частности, объем ипотечных продаж достиг примерно 870 миллиардов рублей, объем продаж на рынке автокредитования — около 385 миллиардов рублей

По предварительным оценкам аналитиков ВТБ, в апреле текущего года российские банки выдали гражданам кредиты на приобретение жилья на общую сумму около 275 миллиардов рублей. Помимо этого, порядка 114 миллиардов рублей было направлено на финансирование покупки автомобилей. Хотя данные показатели демонстрируют увеличение на 11% по сравнению с мартовскими результатами, они все же уступают апрельским значениям 2024 года на 40% и 45% соответственно.

За первые четыре месяца года общий объем ипотечных продаж достиг примерно 870 миллиардов рублей, что на 42% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Ключевым фактором, поддерживающим рынок жилищного кредитования, остается государственная поддержка, на которую в апреле пришлось 83% от общего объема выданных кредитов. Программа «Семейная ипотека» продолжает пользоваться наибольшей популярностью среди льготных программ, обеспечив 75% всех продаж в прошлом месяце.

В апреле банк заключил около пяти тысяч ипотечных сделок на сумму 26 миллиардов рублей, что примерно на четверть превышает результаты марта по количеству и объему. Средний размер кредита составил почти 5,3 миллиона рублей, что на 7% больше, чем в апреле прошлого года. За четыре месяца россияне получили в кредитной организации около 20,7 тысячи жилищных кредитов на сумму более 106 миллиардов рублей. В годовом исчислении объемы ипотечного кредитования в банке значительно сократились, как и на рынке в целом.

В апреле жители Сибири получили 730 жилищных кредитов на сумму 3,2 миллиарда рублей, что в полтора раза больше по количеству и на 37% по объему по сравнению с предыдущим месяцем. С января по апрель сибиряки оформили более 2,5 тысячи ипотечных сделок на общую сумму 11,3 миллиарда рублей.

Объем продаж на рынке автокредитования за период с января по апрель составил около 385 миллиардов рублей, что почти в 1,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2024 года. С учетом государственных программ поддержки и субсидированных программ производителей, спрос заемщиков в основном сосредоточен на рынке новых автомобилей.

Доля сделок на первичном рынке в апреле превысила 60%, при этом подавляющее большинство кредитов (98%) было оформлено на автомобили китайских и российских марок. За четыре месяца граждане совершили 40,8 тысячи сделок по покупке легковых автомобилей на общую сумму более 39 миллиардов рублей, из которых 3,4 тысячи автомобилей на 3,1 миллиарда рублей приобрели жители Сибирского федерального округа. Как и на рынке в целом, выдачи автокредитов существенно снизились по сравнению с периодом январь-апрель 2024 года.

— Апрельский подъем в сфере залогового кредитования не должен создавать ложное впечатление. Несмотря на наблюдаемую активность, розничный кредитный рынок продолжает испытывать давление со стороны макроэкономических факторов. Без значительного снижения процентных ставок и изменения регуляторной политики, говорить о кардинальном изменении тенденции пока рано. Поэтому всем участникам рынка крайне важно придерживаться финансовой осторожности, — отметил руководитель департамента кредитного розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.

Фото: freepik.com/Автор: freepik 

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Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : кредит на недвижимость кредит на авто ВТБ автокредиты ипотека


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