Группа «Горкунов» планирует расширить тепличный портфель в Новосибирске

Агрокомплекс «Емельяновский», расположенный в Новосибирской области, может сменить собственника. Об этом сообщил федеральный «Коммерсант». По информации издания, активы могут перейти к ГК «Горкунов».

Судя по данным сервиса Контур Фокус, в конце апреля АО «Группа Компаний Горкунов» учредило новую компанию ООО «Емельяновское» (100%). Ключевой ОКВЭД: выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей. Уставный капитал — 10 тысяч рублей. Директор компании — Элина Фролова. Компания расположена по адресу м.р-н Мошковский, с.п Сокурский сельсовет, п Емельяновский, ул Школьная, 24А.

По этому же адресу находится ООО «Агрокомплекс «Емельяновский». Его учредителями являются Светлана Степанова (40,2%), Константин Кодолов (26,5%), Игорь Иванов (12%), Олег Кравченко (10,9%) и Елена Кодолова (10,3%). Уставный капитал — 245 млн рублей. Чистая прибыль компании за 2024 год — 32,8 млн рублей (за 2023 год — 135 млн рублей). Выручка за 2024 год не уточняется. По данным Rusprofile, в 2024 году АО «Емельяновский» получило выручку 16 млрд рублей и чистую прибыль 26 млн рублей. «Коммерсант» отмечает, что стоимость активов агрокомплекса на рынке оценивают в 800 млн рублей, а потенциальная стоимость сделки может составить 320-500 млн рублей.

Стоит отметить, что агрокомплекс был выставлен на продажу еще в 2023 году. Судя по профильным сайтам, цена продажи бизнеса составляла 321 млн рублей. По карточке сделки актив продан.

У ГК «Горкунов» в Новосибирской области уже сформирован большой портфель тепличных активов: ООО ТК «Новосибирский», ООО ТК «Обской», ООО ТК «Толмачевский».

По данным Контур Фокус, выручка ООО ТК «Новосибирский» в 2024 году составила 2,4 млрд (+22%), чистая прибыль — 486,2 млн (годом ранее 569 млн). В планах собственника было отдать все площади ТК под цветы.

Выручка ООО ТК «Обской» — 1,2 млрд (+26%), чистая прибыль — 348,1 млн (190 млн).

Выручка ООО ТК «Толмачевский»— 4,8 млрд (+33%), чистая прибыль — 1,9 млрд (1,1 млрд). В феврале 2024 в ТК запустили производство хризантем.

По данным Минсельхоза, на март 2024 года общая площадь круглогодичного выращивания овощей защищённого грунта в регионе составляла свыше 51 гектаров. В области на тот момент работали ТК «Емельяновский» (специализируется на зелени), комбинаты ГК «Горкунов», а также ТК «Сады гиганта» (входит в ГК «Сибирский гигант», 11 га, специализируется на томатах).

В 2023 году в регионе собрали 42,2 тысячи тонн овощей защищённого грунта, что соответствует 100% плану. Из них 36 тысяч тонн — огурцы, 4 тысячи тонн — томаты, а также 2,3 тысячи тонн других культур (салат, лук, петрушка, укроп). Прогнозируемый урожай на 2024 год составлял 42 тысячи тонн, при медицинской норме потребления на население 34 тысячи тонн.

В Минсельхозе также отмечали, что ведут конструктивный диалог с ГК «Горкунов», который рассматривает проект по строительству еще одного комплекса площадью до 10 га.

Ранее редакция сообщала о том, что Горкунов сворачивает мясной проект в Новосибирской области.