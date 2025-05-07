Кикшеринговые компании хотят арендовать 2,5 тысячи площадок в Новосибирске

Кикшеринговые компании, работающие в Новосибирске, направили заявления в муниципалитет на организацию на территории города более 2,5 тысячи мест размещения электросамокатов, По словам заммэра Иосифа Кодалаева, более 300 мест уже согласовано, по остальным проводится работа.
В частности, чиновник отметил, что участки проверяются на соответствие требованиям, установленным правилами дорожного движения и правилами благоустройства территории города Новосибирска, а также правилами использования и размещения СИМ, которые были утверждены в мэрии в конце марта 2025 года.
Согласно правилам, СИМ могут быть размещены на основании:
При выявлении самокатов, припаркованных вне официально разрешенных мест размещения, кикшеринговые компании могут получить штраф. В прошлом году за каждую неправильную парковку мэрия взыскивала 100 тысяч рублей. При этом в судах рассматривались десятки дел, связанных с неправильной парковкой самокатов. Кикшеринговые компании, в свою очередь, блокировали пользователей, нарушающих правила парковки. При этом на июль 2024 года ни у одной кикшеринговой компании в Новосибирске не было разрешения на парковки для самокатов.
Напомним, установка чётких правил использования электросамокатов в Новосибирске назрела давно. Согласно опросу горожан, проведённому мэрией, подавляющее большинство участников (74%) испытывают неудобства из-за электросамокатов на пешеходных зонах.
Более половины опрошенных (52%) считают, что в парках недопустимо совместное передвижение пешеходов и электросамокатов по одним и тем же дорожкам. Однако треть респондентов (34%) допускают такую возможность, если скорость электросамокатов не превышает скорость пешеходного потока.
В этом сезоне в Новосибирск работают три кикшеринговые компании: Яндекс Go, «ВУШ» и МТС-Юрент. Кроме того, в городе работает множество пунктов проката самокатов: «Велоточка», Big trip, «Сосновый бор», «Парк-Кольцово», Borobord, Городской центр проката, «Экстремал», «Территория спорта» и другие.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске ограничат движение самокатов на 9 мая.
Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.
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