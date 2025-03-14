Продажи китайских автомобилей снижаются, а отечественных — растут

В течение первых двух месяцев 2025 года в России были проданы 91 тысяча легковых автомобилей китайского производства, что на 17% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

По данным «Автостата», за год доля автомобилей китайского производства снизилась с 59,5% до 54,5%. В то же время продажи автомобилей российских брендов за этот период составили 60,2 тысячи единиц, продемонстрировав рост на 8% по сравнению с прошлым годом. В результате их доля увеличилась с 30,3% до 36%.

Однако наиболее заметным стал рост продаж белорусских легковых автомобилей – в 2,5 раза, до 3,8 тысячи единиц. Доля в общем объеме продаж увеличилась втрое – с 0,8% до 2,3%.

Что касается автомобилей других марок, которые ушли из России, то в январе-феврале их было реализовано 12,1 тысячи штук. Это на 30% меньше, чем год назад. В результате доля таких автомобилей также уменьшилась — с 9,3% до 7,1%.

Ранее редакция сообщала о том, что Lada стала лидером продаж среди подержанных авто в России. За год купили более 111 тысяч автомобилей отечественного производителя.