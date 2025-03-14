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И смешно, и грустно: Инженеры в Новосибирске предпочитают работать курьерами

  • 14/03/2025, 13:00
Автор: Юлия Данилова
И смешно, и грустно: Инженеры в Новосибирске предпочитают работать курьерами
Спрос на персонал для ЖКХ в регионе вырос за год на 30%, при этом желающих занять вакансии практически нет

В 2024 году в сфере ЖКХ Новосибирской области были открыты 1,6 тысячи вакансий, что на 29% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщили аналитики hh.ru. Большая часть ЖКХ-специализаций входит в десятку дефицитных в Новосибирской области. В частности, на одну вакансию слесаря, сантехника приходятся лишь 1,5 резюме потенциальных кандидатов (норма для рынка труда — от 4,0 резюме на вакансию), уборщика — 2,7, дворника — 0,7.

Согласно данным аналитического сервиса «Люди в цифрах», зарплатые предложения в регионе в сфере ЖКХ варьируются от 57 471 до 149 425 рублей. Больше всего коммунальщики готовы предлагать региональному представителю, отвечающему за инженерное оборудование, (от 170 000 рублей в месяц до вычета налогов) и монтажнику систем вентиляции и кондиционирования (до 180 000 рублей в месяц до вычета налогов).

Председатель правления Союза управляющих компаний «ЕДИНСТВО» Александр Синица пояснил Infopro54, что основной проблемой на рынке является дефицит технического персонала. Недокомплект по этим вакансиям в Новосибирске составляет более 50%.

— Идет нагрузка на оставшихся людей. Доплачиваем им за работу по договоренности. За два года зарплаты в сфере ЖКХ выросли в два раза. Дворники сейчас получают от 80 тысяч рублей, и все равно мы не можем найти людей. Еще в 2023 потолок был 45-50 тысяч. Технический персонал, инженеры охотнее идут в курьеры за те же 100 тысяч. И смешно, и грустно, — пояснил Александр Синица.

По его словам, сотрудников в сфере ЖКХ приходится искать как среди местных жителей, так и среди трудовых мигрантов, приезжающих в Россию. Однако компании отрасли начали активно инвестировать в подготовку необходимых им кадров.

— Мы плотно работаем с колледжами и техникумами Новосибирска. Набрали студентов на отработку практики и сразу выплачиваем им полноценную зарплату. Надеемся, что после получения дипломов они придут работать в сферу ЖКХ, — добавил Синица.

Напомним, директор «hh.ru Сибирь» Екатерина Дегтярева ранее отмечала, что курьер входит в топ-20 самых востребованных специальностей в Новосибирской области. На конец 2024 года в базе были 6197 вакансий, а индекс составлял 2,1.

— Курьеры — большая проблема для работодателей уже давно. Но сейчас мы видим, что она усугубляется: ранее рабочие с заводов уходили в курьеры, а сейчас возвращаются обратно. Как потребители мы видим, что заказанные товары и продукты нам уже привозят не так быстро, как хотелось бы. На доставку отводятся уже не два часа, как раньше, она планируется на следующий день. Это следствие физической нехватки людей на рынке, — констатировала Дегтярева.

При этом сами курьеры отмечают, что в день на доставке в Новосибирске можно заработать около 5,5 тысячи рублей за 12-часовую рабочую смену.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцев будут лишать жилья за долги по жилищно-коммунальным услугам

Фото фото создано с помощью нейросети Шедеврум

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : жкх дефицит кадров


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