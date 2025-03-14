Новосибирские мошенники крадут данные, показывая «фото умершего»

Новосибирцев предупреждают о новой схеме мошенничества. Потенциальным жертвам в Telegram высылают сообщение о том, что их знакомый якобы скончался.

— Привет, знаешь же его? Сегодня ночью скончался… Мои соболезнования, — поделились скриншотом сообщения в группе «У нас на Шлюзе».

В сообщении также есть ссылка на якобы фото умершего. Однако, перейдя по этой ссылке, вы увидите не фотографию, а файл с расширением apk. Если вы перейдёте по этой ссылке, злоумышленники получат доступ к вашим личным данным. Ранее подобный вирус рассылался пользователям с фразой: «Это ты на видео?»

В телеграм-канале «Вестник киберполиции России» рассказали, что мошенники часто пытаются вызвать у людей эмоции. Поэтому важно сохранять спокойствие и с осторожностью относиться к любой информации, вне зависимости от того, кто её прислал. Аферисты могут отправлять сообщения с аккаунтов, которые были взломаны и принадлежат знакомым.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники приглашают на фейковый концерт Полины Гагариной в Новосибирске. Директор филармонии заверила, что выступление этой певицы на площадке не запланировано.