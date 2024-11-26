Продажи квартир в новостройках Новосибирской области продолжают падение

В октябре жители Новосибирска и Новосибирской области потратили на новостройки 7,4 млрд рублей, купив 1056 квартир. В сентябре новосибирцы купили 1317 квартир на общую сумму 9 млрд рублей.

—Таким образом, объем продаж за месяц снизился на 20% в натуральном выражении и 18% – в денежном, — говорится в сообщении бизнес-сообщества One Company, подготовленном совместно с наш.дом.рф, Росреестром, ЦБРФ и Новосибирскстат.

При этом средняя стоимость квадратного метра в Новосибирской области продолжает расти. За месяц она увеличилась на 2% (со 138,2 до 140,4 тыс. рублей). За год стоимость квадратного метра подскочила на 13%.

По доле строительства жилой площади в Новосибирске лидером остается Октябрьский район с показателем 19,5 %. На втором месте по строительству Заельцовский район с показателем 18,2%. Самый не застраиваемый район — Железнодорожный с показателем 1,8 %.

Тем не менее, коммерческий директор One Company Вячеслав Мельников считает, что ситуация на рынке остается динамичной.

— Да, давление со стороны ЦБ на банки и застройщиков ощутимо, но рынок адаптируется. Цены на недвижимость продолжают расти, и объективных причин для снижения стоимости новостроек нет. Вместе с тем, появляются слухи о заморозке вкладов или выплаты процентов по ним, что тоже оказывает влияние на рынок, — говорит эксперт.

Он уверен, что инвестиции в недвижимость остаются привлекательным и востребованным инструментом.

— Это актив, который всегда растет в цене и может приносить владельцу пассивный доход, — считает Вячеслав Мельников.

Независимый аналитик-практик по новостройкам Новосибирска Сергей Николаев констатирует, что затоваренность на рынке новостроек Новосибирска достигла исторического максимума. По его словам, согласно данным, полученным из проектных деклараций, размещенных на портале ДОМ.РФ, на начало ноября 2024 года в стройках Новосибирской области было 58 576 непроданных квартир и апартаментов.

— Среднемесячные продажи в 2024 году составили в регионе 1572 квартиры, продажи после отмены льготной ипотеки составили 1149 новостроек в месяц. Если считать по среднему показателю, то на реализацию всех остатков уйдет 37 месяцев. Если учитывать время после отмены массовой льготной ипотеки, то 51 месяц. В результате срок реализации уже начатых проектов может занять от 3 до 4 лет, — говорит он.

Кроме того, по наблюдениям Николаева, в регионе увеличилась монополизация рынка. В первом полугодии 2024 года на топ-10 девелоперов приходилось 51,5% всех продаж, в июле-октябре уже 58%.

Ранее редакция сообщала, что почти на 40% упал объем ипотечного кредитования в Новосибирской области. В октябре новосибирцам выдано чуть больше 1,5 тысяч кредитов на жилье.