Затоваренность на рынке новостроек Новосибирска достигла исторического максимума

На начало ноября 2024 года в стройках Новосибирской области было 58 576 непроданных квартир и апартаментов. Такова статистика, приведенная ДОМ.РФ на основе проектных деклараций, предоставленных застройщиками региона. До этого максимум приходился на декабрь 2016 года — 58476 квартир. Как отметил независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев, ярко выраженный тренд роста затоваренности наблюдается в целом по стране.

— У разных застройщиков ситуация диаметрально противоположна, но в том, что при текущей ключевой ставке ЦБ РФ часть компаний обанкротится, никаких сомнений не осталось, — констатировал Николаев. — Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал СМИ, что власти не допустят банкротства девелоперов в РФ, но это сложная и дорогостоящая задача в текущей ситуации. Тем более, что по закону есть опция вернуть деньги дольщикам со счетов эскроу без компенсации, и это при нынешних процентах по депозиту.

Николаев рекомендует не покупать квартиры по демпинговым ценам в проектах с низкой стадией готовности.

По данным аналитика, в январе 2017 года в Новосибирске было 117 сданных домов, в которых было не продано от 40%-60% квартир. В 2017 году в области было заключено 25 585 ДДУ, в 2018 году — 28 107, в 2023 — 44 986. В январе-октябре 2024 года в Новосибирской области по ДДУ было продано 15 718 квартир и апартаментов в новостройках, что на 24,7% меньше, чем за 10 месяцев 2023 года. После отмены льготной ипотеки падение составило 60,76%, что означает уменьшение объема продаж в 2,5 раза.

— В период с июля по октябрь в Новосибирской агломерации осталось всего 15 застройщиков с продажами более 20 лотов в месяц: «КПД ГАЗСТРОЙ», «Брусника», ГК «Расцветай», «Первый Строительный Фонд», «Вира», СМСС, «Эталон», «Энергомонтаж», ГК «Поляков», ГК «Союз», Стрижи, SG Development, «Юнити», «Сибирь» и ГК «Астон», — перечисляет Николаев. — В 2023 году среднемесячные продажи более 20 новостроек имели 34 компании.

Кроме того, по его наблюдениям, в регионе увеличилась монополизация рынка. В первом полугодии 2024 года на топ-10 девелдоперов приходилось 51,5% всех продаж, в июле-октябре уже 58%. В топ-15 компаний по суммарной выручке за 10 месяцев, без учета продаж по ДКП, вошли компания «Брусника»»КПД ГАЗСТРОЙ», ГК «Расцветай», СМСС, «Вира», «Первый Строительный Фонд», ГК «Союз», «Энергомонтаж», «Юнити», «Эталон», ГК «Поляков», «Стрижи», SG Development и «МЕТА».

Средневзвешенная цена квадратного метра в новостройках составляла 136,4 тыс. руб. за квадрат.

Ранее редакция сообщала о том, что интерес ко вторичному жилью в Новосибирске вырос на 24%.