Затулинка по-прежнему стоит в пробках из-за светофора на площади Кирова

В Новосибирске продолжается работа по настройке светофора на площади Кирова в Новосибирске. Об этом на оперативного совещании в муниципалитете заявил руководитель городского департамента транспорта Иосиф Кодалаев.

— Сегодня я посмотрел, ситуация, конечно, значительно проще, но работу будем еще продолжать, чтобы оптимизировать длительность циклов, — доложил он.

Однако, жители Затулинки по-прежнему жалуются на бесконечные пробки. Они надеялись, что установка новых светофоров разгрузит этот участок дороги.

—Из-за установки светофоров на площади Кирова резко увеличились пробки на улице Петухова. Даже не в час пик пробка растягивается на две автобусные остановки. Многие водители предпочитают ее объезжать по внутриквартальным улицам, что провоцирует создание новых пробок и заторов уже внутри жилмассива, — рассказал читатель редакции Infopro54.

Напомним, жители Затулинки неоднократно жаловались на проблемный участок. Работы по установке светофоров начались ещё в конце октября, сразу после завершения ремонта трамвайных путей. 22 ноября, после их запуска, движение на площади Кирова и прилегающих к ней улицам, было парализовано. В мэрии города объяснили причины утреннего затора регулировкой режима работы светофоров.

Ранее редакция сообщала, что инновационные светофоры оказались слишком умными для Новосибирска.