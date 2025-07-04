Продажи новых автомобилей в России в июне упали на 27,6%

В прошлом месяце в России было реализовано 90 116 новых автомобилей, что на 27,6% меньше, чем в июне 2024 года. На рынке по-прежнему лидирует отечественная марка Lada, на долю которой пришлось около 27% продаж, или 24 165 автомобилей. Среди иностранных брендов лидирует Haval с 9172 проданными автомобилями. На третьем месте находится Chery с 8858 машинами, за ней следуют Changan (6388 шт.) и Geely (6165 шт.).

На шестом месте — белорусский Belgee с результатом 4 074 автомобиля. За ним следуют китайский Jetour (3 138 единиц), отечественный Solaris (2 201 единица), а также китайские Omoda и GAC (1 974 и 1 845 автомобилей соответственно).

Семь из десяти лидирующих марок в июне показали снижение продаж. Сильнее всех упал Omoda — на 61,3%. Три бренда продемонстрировали рост, среди которых лучший результат у Solaris — плюс 55,9%.

В первом полугодии 2025 года продажи новых легковых автомобилей в стране снизились на 26,3%. Всего было реализовано 530 375 машин.

На вершине модельного рейтинга по-прежнему остаются Lada Granta и автомобили на её базе. В июне было продано 11 521 штука, что на 28% меньше, чем в прошлом году. Второе место занимает семейство Vesta — 5 871 автомобиль (-49,3%).

Среди иномарок лидером остаётся китайский кроссовер Haval Jolion — 3 606 проданных машин (-48,4%). Далее идёт Changan UNI-S / CS55 Plus — 3 023 машины (-23,2%). Замыкает пятёрку лидеров Belgee X50 — 2 713 автомобилей (-16,3%).

В июне только универсал Largus продемонстрировал рост продаж. Благодаря низкой базе сравнения, объем его продаж увеличился примерно в 60 раз. Остальные модели, представленные на рынке, показали снижение. Особенно заметно оно у Geely Monjaro, где падение составило 42,3%, отметили в Автостате.

Ранее редакция сообщала о том, что названы самый популярный автомобиль у бумеров и зумеров. Lada Granta стала выбором двух поколений.