Режим повышенной готовности на улице Малыгина в Новосибирске

В трехэтажном здании 1963 года постройки, расположенном на улице Малыгина, 25, введен режим повышенной готовности. Это одна из четырех аварийных многоэтажек, которые должны снести в течение десяти лет. Раньше планировали разобрать их к 2031 году, но жильцы не хотят ждать так долго. Они заявляют, что живут в экологически неблагополучном районе: рядом мусорный полигон, кладбище, нелегальные рынки и свалки.

После введения режима повышенной готовности власти обязаны в течение десяти дней провести комиссионное обследование дома. Департамент энергетики и ЖКХ должен решить вопрос о предоставлении временного жилья в маневренном фонде для обитателей ветхой трехэтажки.

Впрочем, сами жители переезжать в маневренный фонд отказываются. По словам Михаила Михайлова, общественника и председателя РОО «Центр правовых инициатив потребителей», этот вопрос уже неоднократно обсуждался на встречах представителей власти и жителей.

— Месяца два назад туда приезжала инспекция в рамках уголовного дела. Жители в маневренный фонд не хотят идти, это одно из главных условий расселения. Это было известно еще с позапрошлого года. Мы надеемся, что власти найдут средства и переселят всех нуждающихся в нормальные дома Хотим, чтобы люди были переселены из-за угрозы жизни и здоровья. Свалку обещали закрыть, но она только растет, — пояснил Infopro54 Михаил Михайлов.

По его словам, жители всех ветхих домов на улице Малыгина с нетерпением ждут расселения.

Напомним, в сентябре 2024 года жители улицы Малыгина обратились с коллективным письмом к губернатору Новосибирской области, в котором говорится, что они категорически против переселении в маневренный фонд из-за аварийного состояния домов. Его подписали около 40 человек.

— Само по себе проживание в аварийных домах на Малыгинском жилмассиве по факту не несет угрозу жизни и здоровью граждан: аварийность является лишь предлогом для их немедленного переселения в маневренный фонд — взамен отдельных собственных квартир им готовы предоставить помещения из расчета 6 кв. метров на человека, при этом сроки получения комфортного жилья непонятны, — говорилось в обращении. — Люди пенсионного возраста, которых в Малыгинском микрорайоне большинство, имеют право на достойную старость, им нужны гарантии, что они получат квартиры в собственность, а не закончат жизнь в общаге, тратя деньги на поддержание здоровья, подорванного в результате проживания возле свалки.

Ранее редакция сообщала о том, что три города России определят, куда переселять жителей домов, попадающих под снос. Новосибирские застройщики готовы поддержать новые требования расселения объектов, расположенных в зоне КРТ.